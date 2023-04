Kylie Jenner ni več samska: očaral naj bi jo igralec

Pred dnevi so Jennerjevo in Chalameta skupaj opazili na zmenku v Los Angelesu, kjer sta jedla takose, pa tudi ko je pakirala na dovozu njegovega doma na Beverly Hillsu.

"Se videvata, a nista povsem resna," je vir blizu zvezdnikov povedal za Entertainment Tonight. In dodal: "Počuti se bistveno drugače kot v svojih preteklih razmerjih. Za Kylie je to nekaj novega in vznemirljivega, pri čemer se zelo zabava."

Timothee Chalamet je bil med letoma 2018 in 2020 v zvezi z Lily-Rose Depp, hčerko Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis. Foto: Guliverimage

Posredovala je Kendall Jenner

Po poročanju Daily Maila je pri tem, da sta se zvezdnika spoznala, posredovala njena sestra Kendall Jenner, Timotheejeva dobra prijateljica.

Kylie Jenner se je sicer pred kratkim razšla z raperjem Travisom Scottom, s katerim ima petletno hčerko Stormi in 14-mesečnega sina Aireja. Scotta so večkrat obtožili, da je Jennerjevo prevaral z manekenko Rojean Kar, a je obtožbe vztrajno zanikal. "To vam povem zadnjič. Ne poznam te osebe. Nikoli nisem bil s to osebo. Zato vas prosim, da prenehate te neprekinjene kibernetske igre in izmišljena pripovedovanja," je povedal takrat.

Timothee Chalamet, ameriški igralec s francoskim državljanstvom, ki je bil nominiran za oskarja, pa je najbolj poznan po svoji vlogi v filmih Dune in Call Me By Your Name. Nekaj časa se je dobival z Madonnino hčerko Lourdes Leon in igralko Eizo Gonzales, med letoma 2018 in 2020 pa je bil v zvezi z Lily-Rose Depp, hčerko Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis.

