Kylie Jenner v Parizu šokirala s svojo obleko, odzvali so se borci za zaščito živali

Najmlajša izmed sester Kardashian je na pariškem tednu visoke mode šokirala z izbiro obleke znamke Schiaparelli – nadela si je namreč levjo glavo. Sprva je sicer prejela precej kritik, saj so številni mislili, da je levja glava resnična, a se je izkazalo, da je izdelana iz umetnih materialov. Odzvali so se tudi iz Pete, svetovne organizacije za zaščito živali, kjer pa so bili nad obleko pozitivno presenečeni.

Predsednica organizacije Ingrid Newkirk je za TMZ povedala, da njena obleka "slavi levjo lepoto in je morda izjava proti lovu na trofeje, v katerem levje družine ločijo, da zadovoljijo človeški egoizem". "Te čudovite inovativne tridimenzionalne živalske glave kažejo, da tam, kjer je volja, obstaja pot," je še dodala.

Levja glava, ki jo je na sebi nosila Kylie Jenner, je ročno izdelana iz umetnih materialov. Foto: Profimedia

Pozitiven odziv organizacije Peta za Jennerjevo pomeni velik preobrat

Jennerjeva je na reviji pojasnila, da levja glava ni resnična ter da je izdelana iz pene, volne in svilenega umetnega krzna. Predstavniki znamke Schiaparelli so na svojem profilu na Instagramu pojasnili, da pri nastajanju obleke ni bila poškodovana nobena žival.

Na reviji so nastopile tudi svetovno znane manekenke Irina Shayk, Naomi Campbell in Shalom Harlow, ki so nosile podobne obleke kot Jennerjeva. Campbellova je imela na sebi volčjo glavo, Harlowa leopardjo, Shaykova pa tako kot Jennerjeva levjo glavo. Najverjetneje so bile tudi te izdelane iz umetnih materialov.

Pozitiven odziv organizacije Peta je za Jennerjevo velik preobrat, v preteklosti je bila namreč pogosto deležna kritik zaradi nošenja pravega krzna.

So bili pa nekateri odzivi vseeno bolj kritični. Eden izmed uporabnikov Instagrama je pod Schiaperellijevo objavo na primer zapisal, da "moramo živali prenehati prikazovati kot luksuzne izdelke". "Morda so narejeni iz pene, vendar gre za ogrožene vrste, ki so jih v preteklosti ubijali, da bi njihove kože spremenili v oblačila," je dodal.

Je pa na omenjenem tednu visoke mode presenetila tudi raperka Doja Cat, ki se je pojavila v rdeči obleki znamke Roseberry, navdih zanjo je bilo Dantejevih devet krogov pekla, njeno telo pa je bilo v celoti prekrito s 30 tisoč rdečimi kristali znamke Swarovski. Nanos kristalov je trajal kar pet ur.

Foto: Profimedia