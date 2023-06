Med koncertom mu je sporočila, da je noseča

Po več kot letu dni truda in neuspelih poskusih umetne oploditve je zakoncema Kourtney Kardashian in Travisu Barkerju uspelo. Dobila bosta naraščaj. Veselo novico je 44-letna zvezdnica resničnostnih oddaj možu sporočila kar med njegovim koncertom s skupino Blink-182.

Najstarejša izmed sester Kardashian - Jenner, Kourtney Kardashian, je noseča. Veselo novico je možu, bobnarju skupine Blink-182 Travisu Barkerju sporočila med njihovim koncertom v Los Angelesu. V zrak je dvignila plakat z napisom: "Travis, noseča sem." Sporočilo je prvi opazil pevec skupine Mark Hoppus in zvezdnici čestital. Kako se je odzval novopečeni očka, pa si lahko ogledate v spodnjem posnetku, ki ga je Kardashianova delila na svojem Instagramu.

Štiriinštiridesetletna zvezdnica in 47-letni glasbenik sta skupaj tri leta, lani pa sta si na kar treh porokah obljubila večno zvestobo. To bo že četrti otrok za Kourtney Kardashian, ki ima z nekdanjim partnerjem Scottom Disickom tri otroke, 13-letnega Masona, 10-letno Penelope in osemletnega Reigna. Travis Barker bo očka tretjič, z nekdanjo ženo Shanna Moakler ima dva otroka, 19-letnega Landona in 17-letno Alabamo.