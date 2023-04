Najstarejša sestra družine Kardashian presenetila z odgovorom na kritike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogosto lahko zasledimo objave članov družine Kardashian, ki na svojih družbenih omrežjih objavljajo fotografije z raznih praznovanj, na katerih ne manjka okraskov in šopkov rož. Nedavno je Kourtney na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo s praznovanja svojega 44. rojstnega dne, na kateri je postelja prekrita s cveti rdečih vrtnic.

Pozitivno presenetila številne

Eden izmed uporabnikov je pod omenjeno fotografijo vprašal, kaj storijo z "rožami, potem ko jih nehajo gledati". Kourtney je s svojim odgovorom na kritiko pozitivno presenetila številne. "Podarimo jih bolnišnicam za otroke," je zapisala.

Zvezdnica je sicer pred kratkim praznovala svoj 44. rojstni dan. "Presrečna sem zaradi vseh rojstnodnevnih želja in ljubezni. Dopolniti 44 let so bile sanje," je zapisala pod fotografije, ki jih je objavila.

Ni pa bila tovrstnih kritik deležna prvič. Nedavno je sodelovala v zabavnem intervjuju, kjer se je odzivala na zlobne komentarje sledilcev. Ko je prebrala trditev, da bi se lahko Kardashianovi kar upokojili, je skomignila z rameni in se pošalila: "To bi bilo res lepo."

Kourtney Kardashian je sicer od leta 2022 poročena z glasbenikom Travisom Barkerjem. Pred tem je bila od leta 2006 v zvezi s Scottom Disickom, s katerim imata skupaj tri otroke – trinajstletnega Masona, desetletno Penelope in osemletnega Reigna. Razšla sta se leta 2021.

