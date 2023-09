Zaljubljenca nista mogla umakniti rok drug z drugega #foto

V nedeljo je v New Yorku potekal finale odprtega prvenstva ZDA v tenisu med Srbom Novakom Djokovićem in Rusom Daniilom Medvedjevim, ki sta si ga poleg drugih zvezdnikov ogledala tudi Kylie Jenner in njen novi izbranec, igralec Timothee Chalamet, ki nista mogla umakniti rok drug z drugega.

V finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je na koncu dvoboja s tri proti nič v nizih slavil Novak Djoković, ki je tako osvojil že svoj 24. turnir velike četverice.

Kylie Jenner in njenega novega izbranca Timotheeja Chalameta so fotografi ujeli med izmenjevanjem nežnosti in poljubov v eni izmed lož na stadionu Arthur Ashe Stadium. Šestindvajsetletno zvezdnico resničnostnega šova Kardashians so ujeli med ljubečim objemom svojega novega 27-letnega fanta, kasneje pa sta se večkrat smejala šalam drug drugega. Dvojica je sedela v bližini drugih slavnih osebnosti, med drugim v družbi igralke Laverne Cox in zvezdnice serije Medved (The Bear) Ebon Moss-Bachrach.

Na omenjenem finalu v Velikem jabolku se je trlo zvezdnikov, med njimi Keith Urban z ženo Nicole Kidman in Matthew McConaughey, ki si je dvoboj ogledal v družbi žene Camile Alves in na koncu zmago Novaka Djokovića slavil skupaj z njim.

Zvezdnika več kot očitno uživata v družbi drug drugega. Foto: Profimedia

Pred tednom dni sta se Kylie Jenner in Timothee Chalamet prvič pojavila skupaj v javnosti in potrdila svojo zvezo. Skupaj sta se udeležila ponedeljkovega koncerta zvezdnice Beyonce v Los Angelesu in si med tem izmenjala precej poljubov.

Očitno zaljubljena zvezdnika sta videla le delčke dvoboja med Srbom Novakom Djokovićem in Rusom Daniilom Medvedjevim. Foto: Profimedia

Dvoboj med Srbom Novakom Djokovićem in Rusom Daniilom Medvedjevim si je ogledalo lepo število filmskih in drugih zvezdnikov.

Keith Urban z ženo Nicole Kidman Foto: Profimedia

Matthew McConaughey v družbi žene Camile Alves Foto: Profimedia

Igralka Charlize Theron Foto: Profimedia