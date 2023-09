Ni mogel zadrževati solz, pomagala mu je, ko je bilo najtežje #video

Novak Đoović se je strinjal, da je imel letos sanjsko sezono. Na vseh turnirjih za grand slam se je uvrstil v finale, na koncu pa je osvojil tri. Zadnjega v nedeljo zvečer, ko je po treh nizih (6:3, 7:6 (5), 6:3) premagal Rusa Danila Medvedjeva. Nole v roke ni dobil samo prestižne lovorike, ampak tudi ček za tri milijone dolarjev (2,8 milijona evrov).

"Večkrat sva se smejala drug drugemu. Pokazala mi je stisnjeno pest." Foto: Guliverimage

Čeprav se je dvoboj končal po treh nizih, je Đoković priznal, da je bil ta vse prej kot lahek. Po zadnji točki je najprej odšel do svoje hčerke Tare. Ta mu je padla v objem, Đoković pa ob tem ni mogel zadrževati solz.

"Gledal sem jo skozi ves dvoboj. Sedela je v sprednji vrsti in bila je obrnjena proti meni, ko sem sedel na klopi. Večkrat sva se smejala drug drugemu. Pokazala mi je stisnjeno pest. Stara je šele šest let, a mi je pomagala v trenutkih, ko sem potreboval igrivost, veselje, da sem se v trenutkih stresa malo sprostil … Predvsem v drugem nizu me je pogledala in mi dala energijo," je za Eurosport povedal prvi igralec sveta, ki je že pred časom povedal, da imata s hčerko posebno vez in da se ob njej stopi.

Foto: Guliverimage

Zadnjih 24 ur so ga pustili pri miru

Seveda, za tem uspehom pa ne stoji samo hčerka Tara, ampak tudi preostali del družine in ekipe, ki z njim sodeluje. Kako težko mu je bilo glede na to, da je v finalu igral proti igralcu, ki ga je leta 2021 premagal v finalu OP ZDA?

"Naredil sem vse, da nisem razmišljal, kakšen je vložek, ampak da igram najbolje. Moje ekipa in družina so vedeli, da se zadnjih 24 ur ne smejo pogovarjati o tem, kaj se je dogajalo. Sam sem se držal rutine, tako kot po vsakem drugem dvoboju, ko zmagam," je dejal 36-letni teniški igralec.

"Ko bo osvojil 25. lovoriko za grand slam, se bo vprašal, zakaj ne bi še 26." Foto: Guliverimage

Kako dolgo še in kaj je o tem povedal Goran Ivanišević?

Vse pogostejša so vprašanja, koliko časa bo še vztrajal. Deloma je odgovoril Goran Ivanišević, njegov trener. "To morate vprašati njega, a jaz mislim, da se ne bo ustavil. On meni, da bo igral na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Ne vem, kaj ima v glavi. 24 ur na dan razmišlja, kako bi lahko dosegel vse. Ko bo osvojil 25. lovoriko za grand slam, se bo vprašal, zakaj ne bi še 26. Vedno skrbi, da je pripravljen, na splošno vedno želi še več in da je vse popolno. Zato tudi dosega takšne rezultate," je povedal legendarni Ivanišević, ki je razkril tudi, kaj sta se pogovarjala med dvobojem.

"Ko je nervozen, hiti. Govoril sem mu, naj v glavi predela, kaj se dogaja. Sledil je boj, ko je znova naredil brejk, je spet dobro zaigral. Ko je nervozen, so njegove žogice zelo dolge. Tudi on je samo človek," je dodal legendarni Splitčan.

