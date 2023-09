Zidanškova z odlično popotnico na domač turnir, kanadsko-novozelandska naveza osvojila OP ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v italijanskem Bariju z nagradnim skladom 107.360 evrov. Petindvajsetletna Konjičanka bo z lepo popotnico prišla na domač turnir v Ljubljani (11. - 17. september), ki spada na isto raven. Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe sta zmagovalki teniškega turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA.

Zidanšek, ki bo v ponedeljek na posodobljeni lestvici WTA znova zasedla mesto med najboljšo stoterico, je v finalu turnirja v Bariju po dveh urah in 42 minutah slavila proti Slovakinji Rebecci Šramkovi s 3:6, 7:5, 6:1.

Ob tem je v drugem nizu ubranila kar štiri žogice za zmago leto dni starejše Slovakinje. Od izida 3:6, 4:5 je osvojila devet od zadnjih desetih iger.

Za Konjičanko je bila to tretja zmaga na turnirjih serije WTA 125, potem ko je dvakrat slavila še v Bolu na Braču v letih 2018 in 2019.

Na najvišji ravni je trikrat igrala v finalu, dobila pa turnir v Lozani 2021. Med dvojicami ima štiri turnirske zmage na turnirjih najvišje ravni. Na nižji ravni Mednarodne teniške zveze ITF ima med posameznicami in dvojicami skupaj 21 turnirskih zmag.

Poleg Zidanšek, ki se bo v prvem krogu v Ljubljani pomerila proti eni od kvalifikantk, bo v glavnem delu žreba nastopilo še sedem Slovenk, in sicer Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Dalila Jakupović, Nina Potočnik, Živa Falkner, Pia Lovrič in Ela Nala Milić.

V kvalifikacijah bosta v ponedeljek nastopili še Ela Plošnik in Zoja Peternel.

Navezi Dabrowski-Routliffe prvi naslov med ženskimi dvojicami

Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe sta zmagovalki teniškega turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. V finalu sta 31-letna Kanadčanka in tri leta mlajša Novozelandka za sploh prvo zmago na turnirjih velike četverice v ženskih dvojicah s 7:6 (9), 6:3 ugnali nemško-rusko navezo Laura Siegemund in Vera Zvonarjova.

Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe sta zmagovalki OP ZDA. Foto: Reuters

Dabrowski in Routliffe, sicer 16. nosilki, sta sploh prvič skupaj igrali v finalu. Kanadčanka je pred tem pred štirimi leti izgubila v finalu s Kitajko Xu Yifan. Dva naslova ima v mešanih dvojicah.

Osemindvajsetletna Novozelandka je pred letošnjim nastopom na OP ZDA le enkrat igrala v četrtfinalu turnirjev v konkurenci dvojic, in sicer lani v Wimbledonu.

Za 39-letno Zvonarjovo, ki je dvakrat izgubila tudi v finalu posameznic na grand slamih, je bil to peti finale med dvojicami, trikrat je slavila. Dvakrat je bila najboljša še v mešanih dvojicah.

Za Siegemund pa je bil to drugi finale med ženskimi dvojicami, potem ko je pred tremi leti prav z Zvonarjovo slavila v New Yorku. En naslov ima še v mešanih dvojicah.