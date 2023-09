V ponedeljek se bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju začel tretji teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, z nagradnim skladom 107.360 evrov, ki bo trajal do 17. septembra. Danes so na osrednjem igrišču na Trgu republike opravili žreb, v glavni del turnirja je že uvrščenih osem Slovenk, še dve svojo pot začenjata v kvalifikacijah.

Tamara Zidanšek, s 118. mestom najvišje uvrščena Slovenka na svetovni jakostni lestvici WTA in četrta nosilka domačega turnirja, bo v prvem krogu igrala proti kvalifikantki. Enako velja za Kajo Juvan, 145. igralko sveta in šesto nosilko.

Veronika Erjavec (182.) se bo za uvod pomerila z osmo nosilko, Rusinjo Eriko Andrejevo, Dalila Jakupović (254.) pa s Poljakinjo Katarzyno Kawa. Nino Potočnik (354.) čaka zahtevna preizkušnja proti drugi nosilki, Španki Alioni Bolsovi, medtem ko se bo Ela Nala Milić (61. na mladinski lestvici ITF) merila s tretjo nosilko iz Madžarske Dalmo Galfi.

Živa Falkner (411.) še čaka na svojo nasprotnico, saj bo igrala proti kvalifikantki, Pia Lovrič (508.) pa bo v prvem krogu igrala proti Madžarki Natalii Szabanin. V kvalifikacijah bosta turnir začeli mladi Ela Plošnik in Zoja Peternel. Prva se bo merila proti Američanki Ashley Lahey, druga pa proti Čehinji Michaeli Bayerlovi.

"Nam ni v interesu, da sem pride Serena Williams, nam je v interesu, da je osem Slovenk v glavnem delu turnirja in naš glavni cilj je izpolnjen," je dejal direktor turnirja Gregor Krušič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Naš glavni cilj je izpolnjen"

"Najprej bi nagovoril osem Slovenk v glavnem delu turnirja, saj je to tisto, za kar ta turnir organiziramo. Ne moremo biti bolj srečni, da se je točno to zgodilo. Nam ni v interesu, da sem pride Serena Williams, nam je v interesu, da je osem Slovenk v glavnem delu turnirja in naš glavni cilj je izpolnjen," je za uvod na novinarski konferenci po koncu žreba dejal direktor turnirja Gregor Krušič.

Juvan: Precej posebno to, da imamo priložnost igrati na takem prizorišču

"Zagotovo je precej posebno to, da imamo priložnost igrati na takem prizorišču. Zame še posebej, ker sem se rodila tukaj in tukaj odraščala. Je zelo zanimiv občutek, saj se mi zdi, da še nisem česa takega izkusila, da bi igrali praktično na sredini mesta, ampak mislim, da je en zelo lep dogodek, tako da se že zelo veselim," pa je dejala Juvan.

Kaja Juvan se veseli turnirja v domačem mestu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slednja je pred tem igrala na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku in se prebila do tretjega kroga: "K vsakem turnirju skušam pristopiti posebej. Razmere so drugačne, mislim, da je prednost to, da sem doma in poznam okolje. Po drugi strani pa moram to vzeti kot vsak turnir, na katerega grem. Počutim se v redu in verjamem, da mi lahko gre dobro," je še dodala 22-letna Ljubljančanka.

Po nekaterih odpovedih je na lestvici WTA trenutno najvišje uvrščena Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova na 64. mestu in je tudi prva nosilka ljubljanskega turnirja.