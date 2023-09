Komaj 19-letna ameriška teniška igralka Coco Gauff je v finalu odprtega prvenstva ZDA premagala Belorusinjo Arino Sabalenko (2:6, 6:3 in 6:2) ter poskrbela za največji uspeh kariere. Tribune, na katerih ni manjkalo znanih obrazov, ogromno je bilo filmskih zvezdnikov in zvezdnic, so ob podvigu ameriške najstnice norele od navdušenja. New York je na zmago domače teniške igralke čakal šest let, poraženko Sabalenko pa je tolažilo dejstvo, da bo v ponedeljek na svetovni jakostni lestvici skočila na prvo mesto.

Coco Gauff so po največji zmagi kariere obšla čustva. Foto: Reuters

Ženski finale US Opna je minil v bučnem vzdušju, ki ga je ustvarilo občinstvo v New Yorku. V sklepnem dejanju zadnjega letošnjega grand slam turnirja je evforično stiskalo pesti za domačo ljubljenko Coco Gauff. Mlado Američanko doživlja za naslednico Serene Williams, ki je lani postavila lopar v kot in končala kariero prav v New Yorku. US Open je na zadnjo ameriško zmagovalko čakal šest let (Sloane Stephens leta 2017), Gauff pa je postala prva ameriška najstnica, ki je osvojila OP ZDA v tem stoletju. Zadnja igralka, ki je bila najboljša na teniškem spektaklu v New Yorku že pred 20. letom, je bila ravno Serena Williams (1999).

Coco bo št. 3, Arina pa najboljša na svetu!

Coco Gauff je postala šele četrta Američanka, ki je kot najstnica osvojila grand slam turnir v profesionalni eri tenisa (po letu 1968). Pridružila se je Chris Evert, Tracy Austin in Sereni Williams. Foto: Reuters Dvoboj je sprva bolje začela Arina Sabalenka. Belorusinja, ki bo v ponedeljek na WTA lestvici prevzel vodilni položaj, je dobila uvodni niz s 6:2. Čeprav je imela na stadionu Arthur Ashe opravka s fanatičnim občinstvom, ki je bučno spodbujal Coco Gauff, je druga nosilka zadržala visoko stopnjo zbranosti in po izjemni predstavi povedla z 1:0 v nizih. Ameriške najstnice pa izguba prvega niza, v katerem je kar trikrat izgubila igro na lasten servis, ni pokopala. Ob pomoči fanatičnega občinstva je hitro vrnila udarec tekmici. Sledil je preobrat. Coco, ki je pred štirimi leti v Wimbledonu pisala zgodovino kot najmlajša udeleženka, ki se je uvrstila na turnir prek kvalifikacij (za katere je prejela posebno povabilo), je zaigrala kot v transu. Drugi niz je dobila s 6:3, v zadnjem že povedla s 4:0, nato pa po dveh urah končala dvoboj v velikem slogu.

Po zmagi so stekle solze sreče. Padla je na tla, nato pa stekla do najbližjih in proslavljala izjemen dosežek, s katerim je spravila tribune največjega newyorškega teniškega objekta v delirij. Za zmago je prejela tri milijone dolarjev, v ponedeljek pa se bo na WTA lestvici dvignila na tretje mesto. ''Počutim se, kot da bi bila v šoku. Počutim se, kot da te bog spravlja skozi stiske in preizkušnje, zato je ta uspeš še toliko slajši. Hvaležna sem za ta trenutek. Nimam besed,'' je po veliki zmagi dejala Gauff. Lani je izgubila svoj prvi veliki finale (OP Francije 2022), tokrat pa je šla do konca. In to po velikem preobratu.

Lani je izgubila finale OP Francije, letos je osvojila lovoriko v New Yorku. Proti Sabalenki v medsebojnih srečanjih vodi po novem s 4:2. Foto: Reuters

25-letna Sabalenka je v tem letu osvojila OP Avstralije v Melbournu, nato je na OP Francije in Wimbledonu izpadla v polfinalu, v New York pa je ostala praznih rok v finalu. V ponedeljek bo s prvega mesta na svetovni jakostni lestvici izrinila Poljakinjo Igo Swiatek.

V nedeljo se bosta v moškem finalu pomerila Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev.

OP ZDA, WTA, finale: Coco Gauff (ZDA, 6) : Arina Sabalenka (Blr, 2) 2:6, 6:3, 6:2

Ženski finalni dvoboj v New Yorku je spremljalo ogromno filmskih zvezdnikov:

Na tribunah so bili tudi Charlize Theron ... Foto: Reuters

... Mariska Hargitay ... Foto: Reuters

... Diane Keaton ... Foto: Reuters

... Nicole Kidman ... Foto: Reuters

... Alexandra Daddario ... Foto: Reuters

... Alec Baldwin ... Foto: Reuters

... igralki Amanda Seyfried in Rachel Brosnahan ter fotomodel Cara Delevingne ... Foto: Reuters

... Mindy Kaling (družbo ji je delal legendarni teniški as John McEnroe) ... Foto: Reuters

... režiser Spike Lee ... Foto: Reuters

... in Laura Dern. Foto: Reuters