Vsi so čakali finale Đoković - Alcaraz, a se ne bo zgodil

Srbski teniški Novak Đoković proti mlademu Američanu Benu Sheltonu ni dovolil presenečenja (6:3, 6:2 in 7:6), je pa zato v polfinalu konec OP ZDA za prvega nosilca Carlosa Alcaraza. Španca je s 7:6, 6:1, 3:6 in 6:3 premagal Rus Daniil Medvedjev. Đoković lahko tako v nedeljo četrtič osvojil New York in s tem svoj 24. grand slam, s čimer bi izenačil še dosežek Margaret Court.

Drugi nosilec Novak Đoković je zmagal po dveh urah in 40 minutah s 6:3, 6:2 in 7:6 (4) in tako končal sanjski niz domačega aduta Bena Sheltona, ki je odkritje letošnjega OP ZDA. Daniil Medvedjev pa je prvega nosilca Carlosa Alcaraza premagal po treh urah in 19 minutah s 7:6 (3), 6:1, 3:6 in 6:3.

Ben Shelton Foto: Reuters Đoković proti mlademu Američanu ničesar ni prepustil naključju. Od samega začetka je nevtraliziral njegovo najmočnejše orožje, servis, in se pričakovano uvrstil v deseti finale na OP ZDA, skoraj natanko 16 let po sploh prvem nastopu na zadnji stopnički turnirja v New Yorku.

V prvem nizu je Shelton stik s 23-kratnim zmagovalcem turnirjev velike četverice držal do 2:2, nato pa je Đoković nanizal tri zaporedne igre in niz odločil po 35 minutah. Za zmago v drugem je potreboval nekaj minut več, a oddal še igro manj z odvzemom servisa v peti in sedmi igri. V tretjem je že v prvi igri odvzel servis tekmecu, a se je ta na krilih več kot 20.000 gledalcev na osrednjem igrišču vrnil ter izenačil na 4:4 in si v deseti igri tudi priigral žogico za osvojitev niza. Beograjčan jo je ubranil, nato pa v naslednji igri vnovič prišel do brejka ter nato potrdil zmago.

Novak Đoković Foto: Reuters "To so dvoboji, ki me navdihujejo, da zjutraj vstanem iz postelje ter tekmujem proti mladim tenisačem in trdo garam kot oni. Grand slami so tisti, ki štejejo največ in me motivirajo, da na njih igram najboljši tenis. Že po četrtfinalu sem vedel, da bom igral proti Američanu in da ne bo lahko. Vedel sem, da moram ostati zbran v ključnih točkah. Sprva mi je šlo kar gladko, potem pa mi je odvzel servis. Kdorkoli bi lahko dobil tretji niz in tukaj notri je pod zaprto streho postalo zelo glasno. Ponosen sem, da sem izvlekel tretji niz in zmagal," je v prvi izjavi po koncu dvoboja dejal Đoković.

Srb je blestel predvsem pri svojem začetnem udarcu, sploh ob zadetem prvem servisu, po katerem je dobil kar 84 odstotkov točk. Kot vselej je dobro deloval tudi pri vračanju servisov, saj je na Sheltonovega osvojil 45 od 102 točk.

"Disciplina je vse. Pravzaprav gre za kombinacijo volje ter jasne vizije, kaj želiš doseči na kratek in dolgi rok. Blagoslovljen sem, da že tako dolgo igram, a še naprej mislim, da lahko nekaj ponudim temu športu. Igral bom v še enem finalu. Seveda si obetam najtežji dvoboj ravno v nedeljo, kdorkoli mi bo že stal nasproti. Danil me je tu že premagal pred dvema letoma. Na OP ZDA je eden najbolj konstantnih igralcev, Carlos pa je za 20-letnika osvojil že ogromno, je super za naš šport. Drugi polfinale si bom ogledal z nogami v zraku ter pokovko in okusno pijačo v rokah," je še dodal 36-letnik.

Rajeev Ram iz ZDA in Britanec Joe Salisbury sta tretje leto zapored osvojila New York med moškimi dvojicami (rekordni niz v odprti dobi na OP ZDA). Tretja nosilca sta v finalu z 2:6, 6:3 in 6:4 premagala šesta nosilca, Indijca Rohana Bopanno in Avstralca Matthewa Ebdena.

Medvedjev izločil branilca naslova

Daniil Medvedjev je izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza. Foto: Reuters

Sedemindvajsetletni Medvedjev je nato v drugem polfinalu preprečil, da bi Alcaraz ubranil lovoriko v New Yorku kot prvi po Švicarju Rogerju Federerju leta 2008. "Pred dvobojem sem si rekel, da bom moral igrati 11 od 10 za zmago, igral pa sem 12 od 10 z izjemo tretjega niza. Alcaraz je po pravici povedano neverjeten igralec. Dva dvoboja z njim sem letos dokaj zlahka izgubil, zato sem imel kar nekaj dvomov v uspeh. Da ga premagaš moraš preseči samega sebe. In to sem danes tudi storil," je svoj pristop opisal Rus.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters V izenačenem prvem nizu je povedel po podaljšani igri, nato pa je povsem prevladal v drugem, ko je Alcaraz hitro najprej izgubil dve servisni igri. A se 20-letni Španec ni vdal v usodo, po dveh urah je dobil prvo igro na servis tekmeca ter nato znižal izid v nizih. Po zmagi s 6:3 pa je s prav takim izidom nato izgubil četrti niz in v tem dvoboju ni bil v igri za zmago.

Medvedjev bo tako na OP ZDA igral tretjič v finalu v zadnjih petih letih. Na igriščih Flushing Meadows je svoj prvi in tudi zadnji grand slam osvojil leta 2021, ko je v finalu na drugi strani stal prav Đoković.

Za Srba je bila to v rekordnem 47. polfinalu na velikih slamih 36. zmaga. Obe številki predstavljata rekorda v moški konkurenci, v finalu pa se bo potegoval za 24. naslov, kar je v absolutni konkurenci uspelo le Avstralki Margaret Court. Prav tako 23 jih ima Američanka Serena Williams, z 22 naslovi je med tenisači drugi Španec Rafael Nadal.

V soboto bo na igriščih Flushing Meadowsa v New Yorku najprej na sporedu ženski finale Coco Gauff proti Arini Sabalenki. Začne se ob 22. uri po srednjeevropskem času, ob enaki 24 ur pozneje še finale Đoković - Medvedjev.