Đoković je bil spet vpleten v incident, a s svojim navijačem #video

Novak Đoković se je v torek zvečer brez večjih težav uvrstil v polfinale OP ZDA, potem ko je v treh nizih premagal Američana Taylorja Fritza (6:1, 6:4, 6:4). S tem se je uvrstil v svoj 47. polfinale na turnirjih za grand in tako prehitel legendarnega Rogerja Federerja.

A fan just yelled “Out!” while Novak Djokovic & Taylor Fritz were playing a point.



Fans that do this should be kicked out immediately & don’t deserve a 2nd chance.



Beyond disrespectful to both players. pic.twitter.com/SNaIuGEL3C — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023

Oglasil se je, ko je bilo to najmanj potrebno

Čeprav je bila zmaga za Srba relativno lahka, pa se je med dvobojem vseeno občutila velika napetost. Kot ponavadi je bilo tudi tokrat občinstvo glasno. Ob koncu tretjega niza, ko je Fritz udaril lob, je, medtem ko se je Novak pripravljal na udarec, nekdo iz občinstva zavpil: "Avt!"

Po končani točki je Đoković pobesnel, izrekel vse mogoče in navijaču rekel, naj gre ven. Ukrepala je tudi varnostna služba in gledalca pospremila s tribun.

V New Yorku je visoka vlaga, ki igralcem povzroča kar precej preglavic. Tudi Đokoviću. Foto: Guliverimage

"Da, to je vplivalo name. To je bilo iz dela, kjer so bili moji prijatelji. Ne vem, kdo je bil ta človek, vendar me je precej razjezil. Rekel sem svojim, naj se malo pogovorijo z njim (smeh, op. p.). V večini primerov se ne odzovem. To govorim zase. Na takšne stvari moraš biti pripravljen, sploh na OP ZDA. V nekem trenutku vas zmoti, ampak to je v afektu. Pravzaprav sem vesel, če se želi občinstvo vključiti. To pomeni, da je dvoboj zanimiv in da želijo biti del tega. Na koncu koncev plačajo vstopnico in mi jim poskušamo prikazati šov. Včasih imajo interakcijo z igralci, tako kot gledalec danes. Žal mi je zanj, ampak v tistem trenutku je bil zoprn," je na novinarski konferenci povedal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Dvoboj je bil zanj namreč zelo napet, saj je moral sredi New Yorka igrati proti Američanu. Vedel je, kaj mora narediti na igrišču. "Moraš se prilagoditi pogojem. Nisem se ravno ukvarjal s tem, kaj se dogaja na tribunah," je razlagal Nole, ki ga v polfinalu čaka 20-letni Američan Ben Shleton.

V petek ga čaka še en zahteven dvoboj. Foto: Reuters

Pripravljen je na veliko bitko

To bo za 36-letnega Beograjčana še ena težka preizkušnja, saj bo občinstvo znova na strani domačega igralca. Le peščica bo tistih, ki bodo navijali za srbskega zvezdnika.

"Težko je uživati v tem trenutku, ker je veliko pritiska in nervoze. Trudimo se, da je zunaj igrišča preprosteje in da uživamo. V petek me čaka ameriški nasprotnik (Đoković še ni vedel, kdo bo njegov nasprotnik v polfinalu, op. p.) in pripravljen sem na veliko bitko. Ben Shelton je na turnirju serviral bombe. Ko tako servira, je proti njemu zelo težko igrati, ob tem je levičar," se je petkovega dvoboja dotaknil Đoković.

Foto: Guliverimage

Ali ste vedeli?

Novak Đoković na OP ZDA lovi svojo četrto zmago na tem turnirju, potem ko je v New Yorku slavil v letih 2011, 2015 in 2018. Letos je štiri dvoboje dobil po treh nizih, še največ preglavic mu je v 3. krogu povzročal rojak Laslo Đere, ki ga je premagal šele po petih nizih.

Novak Đoković je dobil 23 od zadnjih 24 dvobojev in je le še eno zmago oddaljen od tega, da se še tretjič v karieri uvrsti v finale na vseh štirih turnirjih za grand slam v istem letu. Prav tako bo poskušal še četrtič v karieri zmagati na treh turnirjih za grand slam v enem letu.

Preberite še: