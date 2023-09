Đoković in Shelton pisala zgodovino v New Yorku

Prva polfinalista OP ZDA v moški konkurenci sta Srb Novak Đoković in Američan Ben Shelton. Za Đokovića je to že rekordni 47. polfinale na grand slamih, s čimer je presegel Švicarja Rogerja Federerja. Američana Taylorja Fritza je premagal po dveh urah in 38 minutah s 6:1, 6:4 in 6:4, 20-letni Shelton pa je bil v spopadu rojakov boljši od Francesa Tiafoeja s 6:2, 3:6, 7:6 in 6:2 ter se veselil največjega uspeha kariere. Je tudi najmlajši ameriški polfinalist turnirja po Andyju Roddicku.