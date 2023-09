Nesprejemljivo: žalil ga je z najbolj znano Hitlerjevo frazo #video

Aleksander Zverev in Jannik Sinner sta v noči na ponedeljek igrala zadnji dvoboj na osrednjem igrišču. Dvoboj je trajal skoraj pet ur, zaznamovala pa ga je tudi rasistična opazka, in sicer na račun nacistične Nemčije oziroma Adolfa Hitlerja.

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP — Lawrence (@dutyfreechamp) September 5, 2023

Uporabil je najbolj znano Hitlerjevo frazo

V četrtem nizu dvoboja je tik pred servisom Zvereva nekdo s tribune nekaj pripomnil. To je teniški igralec, rojen v Hamburgu, slišal in se šel pritožit sodniku Jamesu Keothavongu. Dejal mu je, da je eden izmed gledalcev izrekel "najbolj znano Hitlerjevo frazo", in dodal: "To je nesprejemljivo."

Ob teh besedah tudi sodnik ostal ravnodušen. Obrnil se je proti tribunam in zahteval, naj se javi tisti, ki je izrekel te besede. Javil se ni nihče, zato je po ozvočenju vse gledalce pozval, naj spoštujejo igralce, medtem ko so organizatorji aktivirali varnostnike.

Someone's daddy...and probably boss got kicked out of Arthur Ashe for yelling Hitler phrases to Zverev from some of the good seats during the #USOpen 🙄 pic.twitter.com/7iWkND3wuG — Shea Peters (@iamsheabutta) September 5, 2023

Dvoboj se je nadaljeval, nekaj minut kasneje pa so kamere ujele, kako je moški srednjih letih v spremstvu varnostnikov zapustil tribune. Še zdaj pa ni povsem jasno, kaj je ta oseba povedala.

Foto: Guliverimage

Podobne stvari so se dogajale že prej. Očitno je nekdo v tretjem krogu provociral Rusa Danila Medvedjeva. Moderatorka ga je po dvoboju vprašala, kakšno sporočilo ima za gledalce, ki so dvoboj spremljali pozno v noč.

"Hvala vsem, ki ne vpijejo med prvim in drugim servisom. Izjemni ste. V občinstvu je bil neki moški. Ne vem, ali ima ženo ali dekle. Ne vem, ali bo ta lahko spala, ker je bil ta navijač pod takšnim vtisom, da bo ves večer v postelji vpil 'Vamos, vamos, vamos' … Smili se mi," je povedal trenutno tretji igralec sveta in nasmejal gledalce na tribunah.

Oba sta že v četrtfinalu

Tako Aleksander Zverev kot tudi Danil Medvedjev sta se uvrstila v četrtfinale zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Prvi bo za polfinalno vstopnico igral proti Carlosu Alcarazu, medtem ko Medvedjeva v četrtfinalu čaka rojak Andrej Rubljov.

