Ni ji bilo jasno, kaj se dogaja

V osmini finala OP ZDA je Latvijka Jelena Ostapenko premagala prvo igralko sveta in lansko zmagovalko tega turnirja. Dvoboj se je končal z izidom 3:6, 6:3, 6:1. Poljakinja, ki je na poti do osmine finala premagala tudi našo Kajo Juvan, je povsem popustila v zadnjem nizu, ko ji je Jelena Ostapenko prepustila le eno igro. Zanimiv je tudi njun izid v medsebojnih dvobojih. Do zdaj sta igrali štirikrat in prav vse dvoboje je dobila Latvijka.

Foto: Reuters

"Proti meni dobro igra. Nimam nobene primerjave, ker proti meni vedno igra dobro. Presenečena sem, da se je moja raven igre tako drastično spremenila. Ponavadi, ko igram slabo, tako igram na začetku, potem pa mi uspe nadoknaditi zamujeno in nekako rešim težavo. Tokrat je bilo povsem nasprotno."

"Res ne vem, kaj se je dogajalo z mojo igro. Kar naenkrat nisem imela nadzora. Ne vem, zakaj sem začela delati toliko napak," se je spraševala 22-letna teniška igralka, ki je s tem porazom izgubila prvo mesto na lestvici WTA. Na tem mestu jo bo zdaj zamenjala Belorusinja Arina Sabalenka.

Iga je na prvem mestu preživela kar 75 tednov in bila prva poljska igralka, ki se je povzpela na prvo mesto na lestvici WTA.

Vedela je, da mora igrati agresivno. Foto: Guliverimage

Vedela je, kaj ji ne ustreza

Na drugi strani je Jelena Ostapenko pričakovala težek dvoboj, saj ji je nasproti stala nasprotnica, ki je dobila že kar nekaj turnirjev za grand slam. "Šla sem na igrišče in morala sem igrati agresivno, ker vem, da ji to ne ustreza. V tretjem nizu sem bolje stopila na igrišču in bolje sem servirala. Samo razmišljala sem, da moram igrati do zadnje točke, dokler si ne seževa v roke. Nisem ji dala prav veliko priložnosti," je po dvoboju dejala Ostapenkova, ki ima eno zmago s turnirjev za grand slam. Leta 2017 je zmagala na OP Francije.

