Prvi četrtfinalist v moški konkurenci OP ZDA je 20-letni Američan Ben Shelton . Drugič bo zaigral med osmimi najboljšimi na grand slamih. Zelo zanimiv dvoboj se v noči na ponedeljek po srednjeevropskem času obeta med Srbom in Hrvatom. Loparje bosta namreč prekrižala Novak Đoković in Borna Gojo.

Američana Tommy Ford in Ben Shelton sta se letos pomerila že v četrtfinalu OP Avstralije, zdaj pa sta si nova upa ameriškega tenisa nasproti stala v osmini finala domačega grand slama. Razplet pa je bil ravno nasproten kot v Melbournu. Takrat je s 3:1 v nizih zmagal Paul, tokrat pa je deseti nosilec klonil z 1:3. Dvajsetletni Shelton je bil boljši po dveh urah in 50 minutah igre. Zadel je kar 16 asov in 36 "winnerjev". Udaril je tudi najhitrejši servis na letošnjem OP ZDA – 149 milj na uro, torej 240 kilometrov na uro!

Ben Shelton just hit at 149 MPH serve. 🤯



That's the fastest at the US Open! pic.twitter.com/TtRxzJvwJB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

Novak Đoković Foto: Guliverimage Novak Đoković je imel v tretjem krogu kar precej dela, da je premagal rojaka Lasla Đereja. Njegov nasprotnik v osmini finala, Borna Gojo, pa se je do osmine finala prebil bolj suvereno. Petindvajsetletni Hrvat se je na glavni turnir uvrstil skozi kvalifikacije. V glavnem delu turnirju pa Splitčan ni oddal niti enega niza. Đoković in Gojo do zdaj še nista igrala medsebojnega dvoboja, na stavnicah pa je velik favorit 36-letni Srb.

Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Američana Tommy Paul, ki je postavljen kot 14. nosilec turnirja, in šele 20-letni Ben Shelton. Igralca sta se letos že pomerila na letošnjem OP Avstralije, kjer je bil po štirih nizih boljši pet let starejši Paul.