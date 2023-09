Spet mu je "počil film". In kje je bila žena? #video

Novak Đoković se je v tretjem krogu OP ZDA precej namučil, da se je uvrstil v osmino finala zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Beograjčan je potreboval pet nizov in skoraj štiri ure, da je spravil na kolena rojaka Lasla Đereja.

Dvoboj se ni začel po željah enega najboljših igralcev vseh časov, potem ko je zaostajal 0:2 v nizih. Do takrat je Nole, ki je sicer znan po čustvenih izbruhih, ostal relativno miren. A na začetku tretjega niza je imel vendarle vsega dovolj. Pri igri na svoj servis je zgrešil začetni udarec. Takrat je pogledal proti svoji ekipi in huronsko zavpil: "Reci nekaj!"

Te besede so bile verjetno namenjene Goranu Ivaniševiću, glavnem trenerju srbskega zvezdnika. Ekipa pa je razjarjenega Đokovića mirila. Verjetno že vedo, kako morajo odreagirati v takšnih trenutkih.

Nesramni gledalec je moral zapustiti igrišče

V drugem nizu je bilo napeto tudi zaradi gledalca, ki je očitno ves čas provociral drugega igralca sveta. Novaku je prekipelo in je glavnega sodnika prosil, naj glede tega ukrepa. Sodnik je sprva navijača prosil, naj se umiri in naj bo tišje. Opozoril ga je prvič, potem drugič … Nato je imel dovolj tudi sodnik in zato varnostno službo prosil, naj dotičnega gledalca pospremijo z igrišča. Zatem se je dvoboj lahko nadaljeval.

Zakaj je ni bilo na tribunah? Foto: Reuters

In kje je bila Jelena?

V New Yorku je letos tudi vsa njegova družina. Mnogi pa so v njegovi loži pogrešali Jeleno, njegovo ženo, ki ga vsa ta leta podpira in, kot sam pravi, predstavlja zelo pomemben dejavnik v njegovem življenju. Tokrat je imela dober razlog, da je ostala doma, saj ravno danes svoj šesti rojstni dan praznuje njuna hčerka Tara. Po pisanju srbskih medijev naj bi imela Jelena delo z organizacijo rojstnega dne.

"Čestitam mu za to in žal mi je zanj." Foto: Guliverimage

Novak Đoković je po težkem dvoboju priznal, da bi moral igrati veliko bolje in na višji ravni kot v uvodnih dveh nizih. "Moram mu čestitati, da me je potisnil iz cone udobja. Morda je igral najboljši tenis. Čestitam mu za to in žal mi je zanj. Na mreži sem mu dejal, da mora še naprej tako igrati, saj bo na ta način napredoval po lestvici. Je izjemen fant, veliko trenira. Danes je pokazal, da si na lestvici zasluži veliko višje mesto, kot je trenutno," je na novinarski konferenci povedal Nole. V osmini finala ga tokrat čaka Hrvat Borna Gojo.

