Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan OP ZDA se najboljši teniški igralci borijo za uvrstitev v osmino finala. Med njimi bo pozno ponoči po srednjeevropskem času tudi Novak Đoković, eden glavnih favoritov za zmago. Prvi petkov dvoboj v moški konkurenci je za svoj uspeh kariere v New Yorku dobil domačin Tommy Paul, ki je v štirih nizih izločil Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Ta v prvih dveh dvobojih ni oddal niza.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo imel v tretjem krogu OP ZDA izjemno zanimivega nasprotnika. Nasproti mu bo namreč stal rojak Laslo Đere, ki v New Yorku sploh prvič igra v tretjem krogu, medtem ko Nole lovi svojo četrto newyorško zmago. Igralca sta do zdaj odigrala en medsebojni dvoboj. Leta 2022 je bil v Beogradu po treh nizih boljši osem let starejši Đoković.

OP ZDA, ATP:



3. krog:

Tommy Paul (ZDA/14) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/21) 6:1, 6:0, 3:6, 6:3



Laslo Đere (Srb, 32) - Novak Đoković (Srb, 2)

Adrian Mannarino (Fra, 22) - Frances Tiafoe (ZDA, 10)

Jakub Mensik (Češ) - Taylor Fritz (ZDA, 9)

Ben Shelton (ZDA) - Aslan Karacev (Rus)

Dominic Stricker (Švi) - Benjamin Bonzi (Fra)