Bolgar odpihnil veterana Andyja Murrayja, Sinner zanesljiv

Šesti nosilec odprtega prvenstva ZDA, Italijan Jannick Sinner, se je danes gladko prebil v tretji krog grand slama v New Yorku. Nekaj več težav je imel olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev, ki je za zmago potreboval štiri nize. Bolgar Gregor Dmitrov je v treh nizih odpravil slavnega Škota Andyja Murrayja.

Jannick Sinner z rojakom Lorenzom Sonegom ni imel veliko dela. Bržkone bo težje v nadaljevanju, kjer ga čaka boljši iz dvoboja med Argentincem Tomasom Martinom Etcheverryjem in švicarskim veteranom Stanom Wawrinko.

Napredoval je tudi olimpijski prvak Alexander Zverev, ki je v nemškem dvoboju premagal rojaka Daniela Altmaierja v štirih nizih s 7:6 (7:1), 3:6, 6:4 in 6:3. Dvoboj je trajal kar tri ure in 43 minut. Zdaj ga čaka deveti nosilec Bolgar Gregor Dmitrov, ki je gladko s 6:3, 6:4 in 6:1 ugnal Škota Andyja Murrayja.

OP ZDA, grand slam (60 milijonov evrov): 2. krog:

Alexander Zverev (Nem/12) - Daniel Altmaier (Nem) 7:6 (1), 3:6, 6:4, 6:3;

Grigor Dimitrov (Bol/19) - Andy Murray (VBr) 6:3, 6:4, 6:1;

Jannik Sinner (Ita/6) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:4, 6:2, 6:4;

Jack Draper (VBr) - Hubert Hurkacz (Pol/17) 6:2, 6:4, 7:5;

Michael Mmoh (ZDA) - John Isner (ZDA) 3:6, 4:6, 7:6 (3), 6:4, 7:6 (8);

