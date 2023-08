Sabalenka nadvse prepričljiva, konec za Pliškovo

Drugopostavljena Arina Sabalenka se je danes nadvse prepričljivo prebila v 3. krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Belorusinja je s 6:3 in 6:2 premagala Britanko Jodie Burrage. V drugem krogu pa je izpadla Čehinja Karolina Pliškova.

Arina Sabalenka, tudi zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije letos, se bo v 3. krogu pomerila s Francozinjo Claro Burel, ki je nekoliko presenetljivo izločila polfinalistko US Opna iz leta 2016 Čehinjo Karolino Pliškovo.

Z zmago v New Yorku bi se Sabalenka povzpela tudi na prvo mesto lestvice WTA, kjer je trenutno Poljakinja Iga Swiatek, ki jo že v petek čaka dvoboj z edino Slovenko na glavnem turnirju Kajo Juvan.

"O tem končnem uspehu zdaj ne razmišljam, čeprav mi to pomeni veliko. To so moje sanje in skušala bom storiti vse, da jih tudi uresničim," francoska tiskovna agencija prenaša izjavo Belorusinje po tekmi.

OP ZDA, grand slam (60 milijonov evrov): 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/2) - Jodie Burrage (VBr) 6:3, 6:2;

Katie Boulter (VBr) - Wang Yafan (Kit) 5:7, 6:1, 6:4;

Peyton Stearns (ZDA) - Clara Tauson (Dan) 6:3, 6:0;

Zheng Qinwen (Kit/23) - Kaia Kanepi (Est) 6:2, 3:6, 6:2;

Lucia Bronzetti (Ita) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:2;

Ljudmila Samsonova (Rus/14) - Tamara Korpatsch (Nem) 6:3, 6:3;

Clara Burel (Fra) - Karolina Pliškova (Češ/25) 6:4, 6:2.

