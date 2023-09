Novak Đoković je že nekaj časa poročen z dolgoletno partnerico Jeleno Đoković, s katero imata dva otroka. Družina pa je trenutno njegova največja težava na turneji, ki od teniškega igralca zahteva, da je veliko od doma. Beograjčan pravi, da nima težav s svojimi rutinami in vsakodnevnimi obveznostmi, ki jih ima kot eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

"Tisto, kar mi je manj všeč, je čas, ki ga preživim doma." Foto: Reuters

Čedalje težje mu je

"To mi ustreza, zato sem še vedno tam, kjer sem. Tisto, kar mi je manj všeč, pa je to, da doma preživim manj časa kot prej. Še posebej s spremembami na turnirjih serije masters. Zdaj bo skoraj vsak tovrstni turnir trajal tri tedne. To je preveč. Igram na vse manj turnirjih, ki so priprava za turnirje za grand slam. Tudi turnirji za grand slam so dolgi. Trajajo tri tedne. Najprej so priprave, medijske in sponzorske obveznosti, in če pridem do konca, sta še dva tedna. Zaradi tega imam manj zasebnega življenja. Zdaj, ko sta otroka starejša, mi je še težje," je bil jasen 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Danes mora biti veliko bolj previden kot na začetku kariere. Foto: Guliverimage

Danes mora biti veliko bolj previden

Novak je na turneji že zadnjih 20 let in v tem času si je nabral veliko izkušenj. Zaradi tega se veliko lažje privadi na spremembo okolja. Sam meni, da je tenis vedno bolj spoštovan šport, a se zaradi družbenih omrežij ves čas nekaj dogaja. Meni, da mora biti zaradi tega še bolj previden in da mora vse informacije pametno predelati.

"Ko sem začel svojo kariero, je bilo vse drugače. To je nekaj, česar ne moreš ustaviti. Bolj ko se upiraš, hitreje gre mimo tebe. Najti morate formulo, v katero smer gre človeštvo. Danes nekdo objavi fotografijo in isti trenutek jo lahko vidi milijon ljudi. Treba je najti ravnovesje, še posebej pri športnikih," je še povedal 36-letni Srb.

V petek bo spet na delu, v tretjem krogu ga čaka rojak Laslo Đere. Do zdaj sta igrala enkrat, dvoboj pa je dobil trenutno drugi igralec sveta, ki bo tudi v petek favorit za zmago.

