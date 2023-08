Đokovićevi navijači tega na bodo nikoli pozabili

Novak Đoković je v drugem krogu po treh nizih premagal Španca Bernabeja Zapato Mirallesa (6:4, 6:1, 6:2) in se tako brez težav uvrstil v tretji krog prestižnega turnirja. Po dvoboju se je z njim na igrišču pogovarjala moderatorka Rennae Stubbs, nekdanja vrhunska teniška igralka in nekdanja trenerka Serene Williams.

Novak Đoković ima po vsem svetu veliko navijačev, a zdi se, da sta bila Rafael Nadal in Roger Federer vedno bolj priljubljena. Foto: Guliverimage

Pred meseci je dejala, da Đoković igra žrtev

Danes 52-letna Avstralka na začetku leta ni bila najbolj prizanesljiva do Novaka Đokovića, potem ko je v enem izmed ameriških podkastov kritizirala enega najboljših igralcev vseh časov. Izjavila je, da 36-letni Beograjčan igra žrtev in je skupaj z drugimi Srbi prepričan, da so vsi proti njim. Ob tem je omenjala tudi zloglasno Srebrenico.

"Srbi imajo sindrom žrtve. Vsi so proti njim, napadajo jih in obkroženi so s sovražniki. To motivira Novaka Đokovića. O njegovem tenisu nimam kaj reči. Ljudje ga imajo lahko radi in uživajo v njegovem igranju, a ne jaz," je povedala Rennae Stubbs, ki je pokritizirala tudi srbske navijače. Dejala je, da so zelo glasni in ne spoštujejo drugih navijačev, ki so si prišli ogledat dvoboje. Kljub temu se zdi, da se Novak in Avstralka dobro razumeta. Vsaj tako je videti navzven.

Zapis ene izmed Đokovićevih navijačic

Ob včerajšnjem pogovoru na osrednjem igrišču OP ZDA je ena izmed navijačic napisala: "Želim si, da bi ji povedal, da je slišal podkast, v katerem je kritizirala Srbe, ali da je videl zapise, v katerih je trdila, da Srbi trpijo za sindromom žrtev."

I wish he would just let her know he heard the podcast where she trashed Serbs, or saw the tweets where she claimed Serbs suffered from victim mentality.



This is what a snake looks like. 🐍 pic.twitter.com/yE1mCdBpiZ — Tennis Girl 🎾 (@Nole_fan_girl) August 30, 2023

V tretjem krogu ga čaka rojak

Novak Đoković na OP ZDA lovi svojo četrto turnirsko zmago, nazadnje pa je prestižno lovoriko v New Yorku dvignil leta 2018. Skupno Nole lovi svojo že 24. zmago na turnirjih za grand slam. Njegov nasprotnik v tretjem krogu bo njegov rojak Laslo Đere. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj. Leta 2022 je bil na turnirju v Beogradu boljši osem let starejši Đoković.

Preberite še: