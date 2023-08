Vonj po marihuani: O moj bog, povsod je #video

Po uvodnih dveh dnevih teniškega OP ZDA je vse več govora o nenavadnem vonju, pravzaprav o vonju po marihuani, kar je zmotilo nekatere igralke in igralce. Vonj se najbolj širi na igrišču številka 17, organizatorji pa so že sprožili preiskavo. In kaj so ugotovili?

Nekatere igralke in igralci so brez dlake na jeziku dejali, da se vonj po marihuani širi vsepovsod. Za zdaj še ni natančno znano, od kod prihajajo vonjave, je pa po pričanjih jasno, da se nekaj dogaja okrog igrišča številka 17. Maria Sakkari, osma nosilka turnirja, je v prvem krogu igrala na igrišču številka 17 in se pritoževala nad vonjavami.

"It 𝙨𝙢𝙚𝙡𝙡𝙨 like Snoop Dogg's living room!"



There's something in the air at the US Open (or at least on Court 17) that players can't help but notice ...#USOpen pic.twitter.com/9TsXn3j9zI — Eurosport (@eurosport) August 30, 2023

"O moj bog, povsod je"

"Igrišče številka 17 zagotovo diši po dnevni sobi Snoop Dogga," se je slikovito izrazil Aleksander Zverev, 12. nosilec turnirja, ki je igral na tem igrišču in tudi zmagal. "O moj bog, povsod je. Celotno igrišče ima vonj po travi."

Že v ponedeljek po pritožbi Sakkarijeve, ko se je zdelo, da so tribune na OP ZDA bolj podobne kakšnem koncertu kot pa športnemu dogodku, so organizatorji sprožili notranjo preiskavo, da bi preprečili nadaljnje širjenje nezaželenih vonjav.

Chris Widmaier, tiskovni predstavnik Foto: Guliverimage

Chris Widmaier, tiskovni predstavnik, je za javnost povedal, da je ameriška teniška zveza (USTA) zaslišala osebje in pregledala posnetke z igrišča števila 17, a niso našli nobenih dokazov. To je sprožilo špekulacije, da vonj verjetno prihaja iz Corona parka ob igrišču. Tako je razmišljala tudi Maria Sakkari, ki je že končala nastope na letošnjem zadnjem turnirju za grand slam.

"Ta vonj, o moj bog. Mislim, da prihaja iz parka," se je pritoževala glavnemu sodniku, nato je še nekaj besed o tem spregovorila na novinarski konferenci. "Včasih vohaš hrano, včasih cigarete, včasih pa marihuano. To je nekaj, česar ne moremo nadzorovati, ker igramo na prostem. Zadaj je park in ljudje tam lahko počnejo, kar želijo."

Maria Sakkari se je pritožila glavnemu sodniku. Foto: Guliverimage

Tudi varnostnik je zavohal marihuano

Varnostnik Ricardo Rojas, ki je v ponedeljek delal na vratih igrišča številka 17, je ravno v času dvoboja Grkinje odšel na odmor v park. Dejal je, da je tudi on zavohal marihuano, a poudaril, da park ni v njihovi pristojnosti za varovanje.

V New Yorku je osebam, starejšim od 21 leta, dovoljeno imeti 85 gramov marihuane in do 24 gramov koncentrirane konoplje za osebno rabo. Prav tako lahko marihuano kadijo povsod, kjer je dovoljeno kajenje, so zapisali na spletni strani The West Australian.

Že pretekla leta so bile vonjave

Že v preteklih letih so se igralke in igralci pritoževali nad vonjem na igrišču 17, ki so ga postavili leta 2011 in ima 2.500 sedežev za gledalce. Očitno tudi letos ni nič drugače.

Letošnja zmagovalka Wimbledona Marketa Vondorušova, ki je brez težav dobila uvodni dvoboj na igrišču številka 17, je povedala podobno zgodbo kot drugi igralci. "Tudi jaz sem danes zavohala. Pogostokrat se voha. To igrišče je oddaljeno in je skoraj v parku. Mislim, da prihaja iz parka."

Marihuano se v New Yorku voha že skoraj na vsakem vogalu. Foto: Getty Images

Poskusite, morda se boste sprostili

Po izjavah nekaterih je vonj po marihuani v New Yorku neizogiben, saj ga lahko zavohate skoraj na vsakem vogalu in je postal del mesta. Zato nekateri igralkam in igralcem predlagajo: "Poskusite, morda vam bo pomagalo, da se sprostite."

