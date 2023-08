Ons Jabeur se je mučila dve uri, Venus Williams osvojila le dve igri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ons Jabeur je zmagala s 7:5 in 7:6 in to šele po dveh urah.

Ons Jabeur je zmagala s 7:5 in 7:6 in to šele po dveh urah. Foto: Reuters

Drugi dan zadnjega grand slama v sezoni je imela nemalo težav peta nosilka Ons Jabeur. Camilo Osorio je premagala s 7:5 in 7:6, a šele po dveh urah. Po manj kot uri in pol je napredovala četrta nosilka Jessica Pegula, poslovila pa se je 44-letna veteranka Venus Williams. Belgijka Greet Minnen ji je prepustila le dve igri.

V ženskem delu turnirja za grand slam v New Yorku je bila v torek popoldne uspešna petopostavljena Tunizijka Ons Jabeur. A s Kolumbijko Camilo Osorio je imela ob zmagi s 7:5 in 7:6 (4) nepričakovano veliko dela. "Ni bilo enostavno. Odlično igra, sama pa se danes nisem najbolje počutila," je dan po 29. rojstnem dnevu povedala zmagovalka, ki so ji navijači ob tej priložnosti tudi zapeli.

Forma nikakor ne obeta, da bi Tunizijka končno lahko osvojila turnir za grand slam. Doslej je bila trikrat v finalu, prav na vrhu še nikoli. Nazadnje je izgubila v finalu Wimbledona proti nepostavljeni Čehinji Marketi Vondroušovi. Ta je zdaj premagala Korejko Na Lae Han s 6:3 in 6:0.

Uspešna je bila tudi tretja nosilka, Američanka Jessica Pegula ki je s 6:2 in 6:2 premagala Italijanko Camilo Giorgi. Je pa izgubila Francozinja Caroline Garcia. Lansko polfinalistko in sedmo nosilko je ugnala Kitajka Wang Yafan s 6:4 in 6:1.

Belgijka nadigrala nekdanjo št. 1 na svetu

Venus Williams, nekdanja prva igralka sveta in dvakratna zmagovalka OP ZDA, je za letošnji turnir dobila posebno povabilo. Na zadnjih dveh nastopih se je poslovila po prvem krogu. Njena nasprotnika v prvem krogu je bila Belgijka Greet Minnen, s katero do zdaj še ni igrala. Ameriška teniška ikona je tekmovala na svojem rekordnem 24. OP ZDA in bila zelo razočarana. Doživela je boleč poraz, z dvakrat 6:1 jo je izločila Belgijka, ki je bila stara komaj nekaj tednov, ko je Williamsova leta 1997 dosegla svoj prvi finale na OP ZDA.

V ženskem delu žreba je medtem predčasno izpadla še ena polfinalistka iz leta 2022, francoska sedma nosilka Caroline Garcia, ki je izgubila v dveh nizih proti kitajski kvalifikantki Wang Yafan.

Medtem je druga nosilka Belorusinja Arina Sabalenka, aktualna prvakinja OP Avstralije, napredovala z zmago s 6:3 in 6:2 nad v Ukrajini rojeno Belgijko Maryno Zanevsko.

Konec tekme je bil obarvan s polemiko, saj se Zanevska ni želela rokovati s Sabalenko v znak protesta proti vojaški podpori Belorusije ruski invaziji na Ukrajino. "Vem, da zastopam Belgijo, vendar je vsa moja družina v Ukrajini," je Zanevska povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.

"Imam družino, ki se bori na fronti. In mislim, da bi bilo, če bi ji stisnila roko, enako, kot da bi jim pljunila v obraz."

OP ZDA, WTA:



1. krog:

Katie Boulter (VBr) - Diane Parry (Fra) 6:4, 6:0;

Ljudmila Samsonova (Rus/14) - Claire Liu (ZDA) 7:6 (3), 6:3;

Tamara Korpatsch (Nem) - Irina:Camelia Begu (Rom) 6:3, 6:2;

Ons Jabeur (Tun/5) - Camila Osorio (Kol) 7:5, 7:6 (4);

Linda Noskova (Češ) - Madison Brengle (ZDA) 6:2, 6:1;

Marie Bouzkova (Češ/31) - Ashlyn Krueger (ZDA) 7:5, 6:4.

Wang Yafan (Kit) - Caroline Garcia (Fra/7) 6:4, 6:1;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/22) - Leylah Fernandez (Kan) 7:6 (4), 5:7, 6:4;

Petra Martić (Hrv (CRO) - Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:1;

Jessica Pegula (ZDA/3) - Camila Giorgi (Ita) 6:2, 6:2;

Yanina Wickmayer (Bel) - Vera Zvonarjova (Rus) 6:4, 6:4;

Madison Keys (ZDA/17) - Arantxa Rus (Niz) 6:2, 6:4;

Marketa Vondroušova (Češ/9) - Han Na-Lae (Kor) 6:3, 6:0;

Elina Svitolina (Ukr/26) - Anna-Lena Friedsam (Nem) 6:3, 6:1;

Clara Burel (Fra) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:4, 6:3.