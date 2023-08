Alcaraz odigral le "pol" dvoboja, Medvedjev potreboval zgolj 74 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Carlos Alcaraz letos v New Yorku brani lovoriko.

Španec Carlos Alcaraz je obrambo svoje krone na OP ZDA, zadnjem teniškem turnirju za veliki slam v sezoni, začel z zmago, potem ko se je njegov nasprotnik v torek poškodoval. Tudi tretji nosilec Rus Danil Medvedjev se je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku s hitro zmago prebil v drugi krog.

Mladi španski as Carlos Alcaraz, ki se je vrnil na igrišče stadiona Arthurja Asheja, kjer je pred enim letom kot najstnik osvojil svoj prvi turnir za grand slam, je ves čas nadzoroval potek igre, potem ko si je Nemec Dominik Köpfer v uvodni igri zvil levi gleženj. Köpfer je poskušal nadaljevati kljub očitnemu nelagodju, a je končno odnehal, medtem ko je v drugem nizu zaostajal z 2:3, v prvem nizu pa je izgubil z 2:6.

"To ni najboljši način za preboj v naslednji krog," je dejal prvi igralec sveta Alcaraz. "Moram pa reči, da sem na svoji strani igral odlično."

Alcaraz, ki se bo v drugem krogu pomeri z Lloydom Harrisom iz Južne Afrike, se bo, če se bo uvrstil, v polfinalu pomeril s prvakom OP ZDA leta 2021 Medvedjevom.

Verjetno najhitrejši dvoboj v njegovi karieri

Daniil Medvedjev je za zmago nad Madžarom potreboval le 74 minut. Foto: Reuters "Vedno je lepo, če dobro začneš turnir," je dejal Daniil Medvedjev. Ta uživa v miru, ki mu ga pustijo mediji, saj se ti v prvi vrsti ukvarjajo le s pričakovanim merjenjem Španca Carlosa Alcaraza in Srba Novaka Đokovića. "Sploh me ne moti. Normalno je. Carlos in Novak sta veliki imeni tega turnirja. Letos sta pokazala res odlične nastope," je v stadionu Arthur Ashe še povedal 27-letni Rus.

S tekmecema pa se za zdaj še ne ukvarja. Je v tistem delu razpredelnice, ki bi mu Alcaraza kot nasprotnika dala šele v polfinalu, Đokovića šele v finalu. Da zmaga ni nemogoča, je dokazal leta 2021, ko je prav v New Yorku osvojil svoj edini grand slam doslej.

"To je bil verjetno najhitrejši dvoboj treh nizov, ki sem ga odigral," je dejal po zmagi nad Madžarom. Za zmago je potreboval le 74 minut, v četrtek pa se bo v drugem krogu pomeril z Avstralcem Christopherjem O'Connellom za uvrstitev med najboljših 32.

Američan s povabilom presenetil lanskega polfinalista

Napredoval je tudi 12. nosilec Nemec Aleksander Zverev. Že v uvodnem krogu pa se je presenetljivo poslovil lanski polfinalist Rus Karen Hačanov. Ta je moral priznati premoč Američanu Michaelu Mmohu, 89. igralcu s svetovne lestvice, ki nastopa s povabilom prirediteljev in je zmagal s 6:2, 6:4, 6:2.

Nemec Alexander Zverev, 12. nosilec, poraženi finalist Flushing Meadowsa leta 2020, nikoli ni bil videti v nevarnosti, saj je s 6:4, 6:4, 6:4 zmagal nad Avstralcem Aleksandrom Vukićem. Izkazal se je tudi Jannik Sinner, šesti nosilec iz Italije. Premagal je Nemca Yannicka Hanfmanna s 6:3, 6:1, 6:1.