Caroline Wozniacki je igrala prvi dan Odprtega prvenstva ZDA. Triintridesetletna nekdanja prva igralka sveta si je v obdobju premora ustvarila družino in sploh nikoli ni razmišljala, da bi se vrnila v profesionalni šport. A po rojstvu drugega otroka je spoznala, da je znova pripravljena igrati na turneji WTA.

"Zgodilo se je"

"Dolgo nisem igrala in nisem nič pogrešala. Igrala sem že zelo, zelo mlada. Tenis je bil dolga leta del mojega življenja in prav tako moj slog življenja. Potrebovala sem premor. Zmeraj sem imela rada to igro. Ne glede na to, ali sem stara 33 ali pa 80 let. Upam, da bom vedno dovolj pripravljena, da bom lahko igrala," je povedala Danka, ki ima v svoji vitrini že zmago s turnirjev za grand slam (OP Avstralije 2018). "Zgodilo se je. Videla sem, da dobro udarjam žogico in da sem še dovolj mlada, da poskusim še enkrat. Samo enkrat se živi, zakaj pa ne?"

Videla, da je vredno poskusiti

Danka se je letos že preizkusila na turnirju v Montrealu in Cincinnatiju, kjer je tekmovanje končala v drugem oziroma prvem krogu. Zdaj bo igrala v New Yorku, kjer je bila dvakrat že v finalu, a ji nikoli ni uspelo zmagati.

"Ko se zazreš vase in se ti zdi, da lahko še vedno narediš nekaj dobrega, moraš izkoristiti priložnost. Nikoli ne veš, če ne poskusiš," je še dejala Caroline Wozniacki, ki je imela pred časom zdravstvene težave.

Odkrili so ji tudi bolezen

Leto in pol, preden je končala oziroma prekinila športno kariero, so ji odkrili revmatoidni artritis in odločena je bila, da bo dosegla še druge stvari v življenju. Ena od teh je bila, da se je vpisala na poslovno šolo na Harvardu. Leto po upokojitvi je prišla na Kilimandžaro, kmalu za tem je rodila hčerko Olivio, lani oktobra pa še sina Jamesa.

Ponosna je še na druge mame na turneji

Woznackijeva še zdaleč ni edina mama na turneji. Med njimi so Jelina Svitolina, Viktorija Azarenka, Amandine Hesse … To jo še dodatno navdihuje, saj so mame že pred njo pokazale, da jim lahko uspe v vrhunskem športu.

"Ponosna sem, da je na turneji kar nekaj mamic, ki so utrle pot prihodnji generaciji. Torej si je mogoče vzeti premor, imeti družino in se potem vrniti. Pokazale so, da lahko še vedno igrajo na zelo visoki ravni. Zavedam se, da nisem več tako mlada. So pa tudi starejše igralke in trenutno uživam v tem trenutku. Pred tremi leti si nisem mislila, da bom tukaj, zato je še toliko bolj posebno," je povedala Wozniackijeva.

V prvem krogu je bila suverena

Sicer je Caroline Wozniacki zelo dobro začela letošnji turnir v New Yorku. V uvodnem krogu je po dveh nizih premagala Rusinjo Tatjano Prozorovo (6:3, 6:2). Njeno razmerje zmag in porazov na OP ZDA je trenutno 39-19. To je pravzaprav turnir za grand slam, kjer je zbrala največ zmag.

"Vesela sem, da sem se prebila skozi prvi krog. Od tukaj naprej bo samo še težje," je povedala Woznackijeva, ki bo v naslednjem krogu igrala Petri Kvitovi. "Zelo dobro jo poznam in proti njej sem že velikokrat igrala. Vem, kaj lahko pričakujem. Igrati bom morala še bolje, če bom želela zmagati dvoboj. Prav tako tudi ona. Mislim, da bo zanimivo," je dodala.

