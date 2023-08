Kaja Juvan je premagala 29. igralko sveta, Poljakinja spet z lahkoto

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov po uri in 30 minutah premagala Italijanko Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5. V naslednjem krogu jo čaka Američanka Lauren Davis, ki je bila boljša od Črnogorke Danke Kovinić s 6:2 in 6:2. Lanska zmagovalka US Opna in trenutno prva teniška dama na svetu, Poljakinja Iga Swiatek, je nadigrala premagala Švedinjo Rebecco Peterson s 6:0 in 6:1.