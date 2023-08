Đoković in Cicipas navdušila, že prvi dan veliko presenečenje v New Yorku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković nastopa v New Yorku prvič po dveh letih. Foto: Reuters

Že prvi dan teniškega OP ZDA je na osrednje igrišče stopil Novak Đoković. Po dveh letih se je vrnil v New York in navdušil v uvodnem nastopu. Francozu Alexandru Müllerju je prepustil le pet iger. Brez težav se je v drugi krog uvrstil tudi sedmopostavljeni Grk Stefanos Cicipas, ki je kanadskemu veteranu Milosu Raonicu oddal le devet iger. Presenetljivo je že v 1. krogu izpadel četrti nosilec Danec Holger Rune.

Holger Rune se je presenetljivo poslovil. Foto: Guliverimage

Španski teniški igralec Roberto Carballes Baena je v prvem krogu turnirja za grand slam v New Yorku po dveh urah in 38 minutah premagal četrtopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 6:3, 4:6, 6:3 in 6:2. Tridesetletnega Španca v naslednjem krogu čaka Rus Aslan Karacev, ki je bil boljši od Čeha Jirija Lehecke.

V noči na ponedeljek so bile vse oči uprte v Novaka Đokovića, ki je na OP ZDA zmagal že trikrat, nazadnje pa prestižno lovoriko dvignil leta 2018. V New Yorku je nastopil prvič po dveh letih in zlahka preskočil francosko oviro. Njegov tekmec Alexandre Müller, trenutno 84. igralec sveta, je osvojil le pet iger. Đoković lovi svojo že 24. lovoriko na turnirjih za grand slam, kar bi bil nov svetovni rekord.

Stefanos Cicipas, ki je postavljen kot sedmi nosilec turnirja, je brez težav odpravil kanadskega povratnika Milosa Raonica, ki je pred tem dobil oba medsebojna dvoboja.

Dominic Thiem Foto: Guliverimage

V moški konkurenci se je v drugi krog uvrstil Avstrijec Dominic Thiem. Zmagovalec Flushing Meadowsa iz leta 2020 je v svojem uvodnem dvoboju izločil 25. nosilca iz Kazahstana Aleksandra Bublika, po slabih dveh urah je zmagal s 6:3, 6:2 in 6:4.

Devetindvajsetletnega Avstrijca, ki je imel v zadnjih letih številne zdravstvene težave, v drugem krogu čaka Američan Ben Shelton, ki je bil boljši od Argentinca Pedra Cachina z 1:6, 6:3, 6:2 in 6:4.

OP ZDA, moški

1. krog:

Novak Đoković (Srb/2) - Alexandre Müller (Fra) 6:0, 6:2, 6:3;

Ben Shelton (ZDA) - Pedro Cachin (Arg) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4;

Dominic Thiem (Avt) - Aleksander Bublik (Kaz/25) 6:3, 6:2, 6:4;

Sebastian Ofner (Avt) - Nuno Borges (Por) 7:6 (5), 3:6, 7:6 (7), 6:4;

Adrian Mannarino (Fra/22) - Yosuke Watanuki (Jap) 7:5, 6:7 (3), 6:3, 7:5;

Fabian Marozsan (Mad) - Richard Gasquet (Fra) 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:7 (1), 6:2;

Juan Manuel Cerundolo (Arg) - Ilja Ivaška (Blr) 2:6, 6:7 (4), 6:3, 6:3, 6:3;

Alejandro Davidovich (Špa/21) - Marcos Giron (ZDA) 6:4, 6:4, 6:2;

Roberto Carballes (Špa) - Holger Rune (Dan/4) 6:3, 4:6, 6:3, 6:2;

Casper Ruud (Nor/5) - Emilio Nava (ZDA) 7:6 (5), 3:6, 6:4, 7:6 (5);

Zhang Zhizhen (Kit) - J.J. Wolf (ZDA) 7:5, 7:5, 6:7 (5), 4:6, 6:3;

Frances Tiafoe (ZDA/10) - Learner Tien (ZDA) 6:2, 7:5, 6:1;

Rinky Hijikata (Avs) - Pavel Kotov (Rus) 7:5, 5:7, 6:3, 7:5;

Marton Fucsovics (Mad) - Sebastian Korda (ZDA/31) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (1), 4:6, 6:4;

Tommy Paul (ZDA/14) - Stefano Travaglia (Ita) 6:2, 6:3, 4:6, 6:1;

Roman Safijulin (Rus) - Marco Cecchinato (Ita) 6:4, 6:2, 6:0;

Aslan Karacev (Rus) - Jiri Lehecka (Češ) 6:3, 6:3, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/7) - Miloš Raonić (Kan) 6:2, 6:3, 6:4;

Dominic Stricker (Švi) - Alexei Popyrin (Avs) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3;

Benjamin Bonzi (Fra) - Quentin Halys (Fra) 5:7, 6:4, 6:4, 6:4;

Christopher Eubanks (ZDA/28) - Kwon Soon-woo (JKo) 6:3, 6:4, 0:6, 6:4;

Titouan Droguet (Fra) - Lorenzo Musetti (Ita/18) 6:3, 0:6, 6:7 (5), 6:3, 6:2;

Jakub Mensik (Češ) - Gregoire Barrere (Fra) 6:4, 4:6, 7:6 (1), 6:2;

Juan Pablo Varillas (Per) - Miomir Kecmanović (Srb) 1:6, 7:5, 7:5, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/9) - Steve Johnson (ZDA) 6:2, 6:1, 6:2;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Felix Auger-Aliassime (Kan/15) 7:6 (5), 4:6, 6:1, 6:4;

Borna Gojo (Hrv) - Hugo Dellien (Bol) 6:3, 6:3, 6:1;

Jiri Vesely (Češ) - Enzo Couacaud (Fra) 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4;

Francisco Cerundolo (Arg/20) - Zachary Svajda (ZDA) 5:7, 6:4, 6:4, 6:3;

Laslo Đere (Srb/32) - Brandon Nakashima (ZDA) 7:5, 6:4, 6:4;

Hugo Gaston (Fra) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:2, 6:1, 7:6 (4);

Bernabe Zapata Miralles (Špa) - Ethan Quinn (ZDA) 6:4, 6:4, 6:3;

