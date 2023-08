Čez noč je prišla do milijonov, nato pa …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški turnir OP ZDA, zadnji turnir za grand slam, je tik pred vrati, a tokrat tam ne bo Emme Raducanu, britanske teniške igralke, ki je na tem turnirju spisala zgodovino tega športa. Kaj se dogaja z mlado teniško zvezdnico in kdaj bi jo lahko spet videli na največjih turnirjih?

Emma Raducanu se je med zvezde izstrelila leta 2021, ko se je kot najstnica skozi kvalifikacije prebila na glavni del turnirja OP ZDA in brez izgubljenega niza zmagala enega največjih turnirjev na svetu. S tem uspehom je spisala teniško zgodovino in nase preusmerila veliko pozornost javnosti. Daleč od tega, da je prva, ki je čez noč postala zvezdnica svetovnega formata in zato plačala visok davek.

Emma Raducanu je leta 2021 senzacionalno zmagala na OP ZDA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred veliko zmago je imela na računu le 40 evrov

Po zmagi na OP ZDA je postala zanimiva za svetovne znamke, saj so ji pogodbe ponujale največje med njimi. Eden izmed agentov je dejal, da je to dekle "za milijardo dolarjev", saj so sponzorji čakali v vrsti, da bi predstavljala njihovo znamko. Po nekaterih ocenah je mlada Britanka samo v šestih mesecih zaslužila okoli 14,5 milijona evrov.

Britanski mediji, natančneje Daily Mail, je pisal, da je imela pred turnirjem v New Yorku na računu le 44 funtov (40 evrov). Turnirska nagrada OP ZDA ji je prinesla okrog 1,6 milijona evrov, za tem je podpisala še sponzorske pogodbe z znamkami, kot so Porsche, Evian in Dior …

Emma Raducanu na turnirju v Stuttgartu. Foto: Guliverimage

Letos je ljubitelji tenisa ne bodo videli na igriščih Flushing Meadows. Emma je po operaciji obeh zapestji in levega gležnja šele začela trenirati in se bo na turnirje vrnila šele prihodnjo sezono. Pred tem se je spopadala s kar nekaj težavami. Nikakor ni mogla najti prave forme, pogosto je bila poškodovana, prav tako se je spopadala s kritikami, da se preveč poveča sponzorjem, namesto da bi trenirala. To je sama odločno zanikala in priznala, da je bila zelo naivna.

"V preteklih dveh letih sem dojela, da turneja in vse, kar spada zraven, ni ravno prijeten prostor. Moraš biti previden, ker je tam veliko morskih psov. Nekateri so me videli samo kot priložnost za zaslužek. Nekajkrat sem se opekla. Naučila sem se, da moraš biti okrožen z majhnim številom ljudi."

Ni ji bilo lahko Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nikoli ne bo pozabila trenutka, ko je po zmagi na OP ZDA dvignila lovoriko in bila prepričana, da bi ta trenutek menjala za vse. Obljubila si je, da bo sprejela vse, kar ji pride naproti, a za tistim se je vrstila vrsta neuspehov.

"Ni mi bilo lahko. Včasih pomislim, da bi bilo bolje, da ne bi nikoli zmagala na OP ZDA in da se to ne bi nikoli zgodilo. Potem se spomnim tistega občutka, ko sem dvignila lovoriko," je britanskim medijem pred časom razlagala Raducanujeva.

Eden izmed tistih, ki še vedno verjame vanjo

Eden tistih, ki še vedno verjame v 20-letno teniško igralko, je nekdanji britanski teniški igralec Tim Hennman. Prepričan je, da bo v času odsotnosti z igrišč nabrala dovolj fizične moči, da bo lahko kos vsem naporom, ki jih prinaša turneja WTA.

"Po mojem mnenju so njene teniške sposobnosti izjemne. Te bodo za vedno ostale. Zanjo je izziv, da bo fizično dovolj močna. Imela je težko obdobje. Mislim, da so bile operacije zanjo na nek način blagoslov. Dajejo ji namreč priložnost, da si zgradi fizično odpornost," je za Express Sport razlagal nekdanji četrti igralec sveta.

Emma Raducanu je lani igrala na turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V letošnji sezoni je odigrala le deset dvobojev

Emma Raducanu je v letošnji sezoni odigrala le deset dvobojev. Ob tem je zbrala pet zmag in pet porazov. Še najbolj se je izkazala na turnirju Indian Wells, zadnji dvoboj pa je odigrala 18. aprila, ko je na turnirju v Stuttgartu izgubila s 6:2 in 6:1. Emma Raducanu je lani igrala tudi na turnirju v Portorožu, ko se je nekoliko presenetljivo poslovila že v drugem krogu.

