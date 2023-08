Gledalec je izgubil živce: To je New York, ne je... Srbija #video

Odprto prvenstvo ZDA se še ni dobro začelo, pa je na tamkajšnjih igriščih in tribunah že precej napeto. Incident se je zgodil v prvem krogu kvalifikacij, ko sta se pomerila Hrvat Borna Gojo in srbski teniški igralec Hamad Međedović. Dvoboj je po treh nizih dobil prvi.

Skoraj bi fizično obračunala

Na tribunah je bil tudi nekdanji srbski teniški igralec Viktor Troicki. Ta se je sporekel z enim izmed gledalcev na tribunah, ki je povsem izgubil živce. Sprva se je verbalno spravil na nekdaj 12. igralca sveta, nato pa je želel z njim še fizično obračunati, a so še pravi čas vmes posegli organizatorji.

S posnetka je slišati, kako je gledalec Troickega označil za "jeb... klovna", pozneje pa mu je še zabrusil: "To je New York, ne je... Srbija."

Eden izmed navijačev je zanikal, da bi kogarkoli provocirali, trdil je, da samo navijajo. Zdi se, da se je spor začel po tem, ko je Troicki navijaču dejal, naj bo med dvobojem tiho. Mnogi so bili ob odzivu ameriškega gledalca zgroženi, še sreča pa je, da je danes 37-letni Troicki ohranil mirno kri, saj bi se lahko spor končal drugače.

Yastremska refuses to shake hands with Bouchard after their controversy in Madrid pic.twitter.com/SogVmtUzDi — carlos (@tsitsichard) August 24, 2023

Ukrajinka se ni želela rokovati s Kanadčanko

Zelo napeto je bilo tudi v drugem krogu kvalifikacijskega dvoboja, ko sta se pomerili Eugenie Bouchard in Dajana Jastermska. Dvoboj je po dveh nizih dobila zadnja, a Ukrajinka se po koncu dvoboja ni želela rokovati s Kanadčanko.

Njun spor se namreč vleče od letošnjega aprila, ko je Eugenie Bouchard na turnirju v Madridu premagala Dajano Jastremsko. Zelo znana pa je tudi zmaga Bouchardove iz leta 2017, ko je v četrtfinalu premagala Marijo Šarapovo. Tako Šarapova kot Jastremska pa sta padli na doping testu.

Eugenie Bouchard Foto: Guliverimage/Getty Images

Čeprav so zadnjo oprostili, je Bouchardova po zmagi proti Jastremski na družbena omrežja zapisala: "Nekaj je z dopingerji v Madridu."

Ta zapis je vzbudil veliko pozornosti in mešanih odzivov, zato je Bouchardova zapis umaknila in se naslednji dan opravičila. "Rada bi se opravičila za moj tvit včeraj. To je bila je nepotrebna poteza. Čeprav sem vedno zagovarjala pošteno igro, nisem želela nikomur škodovati. Še naprej bom delala na sebi, na igrišču in zunaj njega," je zapisala nekdaj peta igralka sveta, ki se vrača po poškodbi ramena.

