Tamara Zidanšek po stopinjah Kaje Juvan

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Po preobratu je s 4:6, 6:4 in 6:2 premagala Slovakinjo Rebecco Šramkovo. V naslednjem krogu bo igrala z boljšo iz dvoboja med Belorusinjo Irino Šimanovič in Rusinjo Tatjano Prozorovo.