Za nekatere je to škandal: kaj želijo Američani skriti?

Nekateri potezo organizatorja označujejo kot škandal. Žreb bo prvič potekal praktično v tajnosti, saj ne bo prenosa, prav tako ne bo spletnega prenosa, niti ga ne bo na družbenih omrežjih.

Pri španskem mediju Marca to označujejo kot škandal brez primere, saj OP ZDA velja za enega najmodernejših turnirjev na najvišji ravni.

Nenavadna odločitev organizatorja

To pomeni, da Carlos Alcaraz, Novak Đoković in preostale teniške igralke in igralci ne bodo takoj izvedeli, kdo bo njihov nasprotnik v prvem krogu turnirja. Mnogi menijo, da gre za precej nenavadno odločitev ameriškega organizatorja.

Turnir v New Yorku je letošnji zadnji turnir za grand slam, kjer so igralci že začeli kvalifikacije, glavni turnir pa se bi začel 28. avgusta in bo trajal do 10. septembra.

Novak Đoković in Carlos Alcaraz na turnirju v Cincinnatiju. Foto: Guliverimage

Srb in Španec bosta favorita

Glavna favorita za zmago bosta Carlos Alcaraz in Novak Đoković, prvi in drugi nosilec turnirja. Srbski zvezdnik se na turnir vrača po dveh letih, ko je zanj veljala prepoved vstopa v državo, ker se ni želel cepiti.

Zadnji konec tedna sta Španec in Beograjčan igrala v finalu turnirja serije masters v Cincinnatiju, ko je po epskem dvoboju slavil z 2:1. Dvoboj je trajal skoraj štiri ure.

