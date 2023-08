Nekdanji prvi igralki sveta prepoved nastopa na OP ZDA

Nekdanja prva igralka sveta Halepova je bila oktobra začasno suspendirana po pozitivnem dopinškem testu.

Mednarodna neodvisna komisija za teniško integriteto (Itia) v Londonu pa je končno odločitev glede njenega dopinškega prekrška – lani na OP ZDA je bila pozitivna na prepovedani roksadustat, maja pa so pri njej odkrili še nepravilnosti v biološkem potnem listu –, načrtovano za začetek avgusta, preložila za nedoločen čas.

Enaintridesetletna Romunka je oddala pozitiven vzorec med nastopom na OP ZDA avgusta 2022. Pri njej so našli prepovedano snov roksadustat, ki jo je Svetovna protidopinška agencija (Wada) leta 2022 uvrstila na seznam prepovedanih.

Halepova sicer vseskozi trdi, da je nedolžna, zavrnila pa je tudi nove obtožbe o nepravilnostih v svojem biološkem športnem potnem listu.

"Sem zagovornica čistega športa in vedno sem bila proti dopingu. Pojma nimam, kje in kako sem zaužila to prepovedano snov," je takrat trdila nekdanja zmagovalka Wimbledona in Rolanda Garrosa.

Preberite še: