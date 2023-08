Marsikdo se je spraševal, kaj se bo zgodilo, ko se bo upokojila velika trojica (Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer, op. p.), a že zdaj lahko vidimo, da se za prihodnost vrhunskega tenisa vsaj še nekaj časa ni treba bati. To sta v finalu turnirja v Cincinnatiju pokazala Novak Đoković in Carlos Alcaraz, potem ko sta igrala skoraj štiri ure, na koncu pa je z izidom 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4) zmagal Đoković.

Odpovedala je tudi moderna tehnika

Mnogi so prepričani, da je bil to finale letošnje sezone. Gledalci niso spremljali samo vrhunskega tenisa, ampak so videli tudi veliko čustev. Ne nazadnje tudi solze. Med dvobojem je odpovedala tudi tehnologija sokoljega očesa, saj se je med točko oglasil zvok, da je žogica pristala zunaj igrišča, kar ni bilo res.

Med njima je veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

"Fant, nikoli ne odnehaš. Jezus Kristus."

Novak Đoković je po koncu dvoboja priznal, da je bil to zanj eden najtežjih dvobojev v življenju. Kako tudi ne, saj je moral med dvobojem prositi za zdravniško pomoč, prav tako pa svoji ekipi na tribuni dejal, naj mu priskrbi poseben napitek (kreatin, op . p.), da je lahko sploh nadaljeval in končal dvoboj.

"Toliko bi lahko povedal, ampak imam tako malo energije. Zelo spoštujem Carlosa in njegovo ekipo. Vsi smo nekako ostali brez besed glede tega, kar delaš na igrišču in ob njem. Si velik človek in šampion. Številnim igralcem v vsej karieri ni uspelo kaj takšnega, ti pa si to dosegel v dveh letih."

"Fant, nikoli ne odnehaš. Jezus Kristus. To mi je všeč pri tebi, vendar bi rad kdaj odigral kakšno lažjo točko," je na igrišču razlagal Đoković in s tem Carlosa spravil v smeh. Odgovoril mu je, da Španec nikoli ne umre. "To sem že slišal ali pa sem to že doživel," mu je dejal Srb in s tem verjetno mislim na Rafaela Nadala, ki trenutno okreva po poškodbi.

Na trenutke se je zdelo, da bo Novak Đoković celo predal dvoboj.

Še en tak dvoboj bi bil super, ampak ne zanj

Med dvobojem smo lahko videli, kako Đoković svoji ekipi vpije, naj mu priskrbijo napitek, saj bil videti povsem na koncu z močmi. Drugi igralec sveta se jim je po dvoboju zahvalil za vso njihovo podporo.

"Včasih ne vem, kako me prenašate, ampak hvala vam. Hvala, ker z mano ostajate v težkih trenutkih, tudi danes. Bilo je nekaj posebnega, kot finale turnirja za grand slam, celo več kot to. Vsak dvoboj, ko igrava drug proti drugemu, je nor. Upam, da bova čez nekaj tednov igrala v New Yorku. To bi bilo lepo za občinstvo, ampak ne vem, če za mene," je še povedal Nole, ki je v Cincinnatiju osvojil 39. zmago na turnirjih serije masters.

Novak Đoković je podrl več kot 50 let star rekord

Srbski zvezdnik je s 36 leti in tremi meseci postal najstarejši zmagovalec turnirja v Cincinnatiju in s tem podrl več kot 50 let star rekord. Pred tem je rekord iz leta 1970 držal avstralski teniški igralec Ken Rosewall.

Alcaraz and his brother in tears 😭



We sometimes forget he’s only 20 🥹pic.twitter.com/ItSl9Vzmnv — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2023

Španca so premagale solze

Čeprav ima 20-letni Carlos Alcaraz pred seboj še celo kariero, po porazu ni mogel skriti solza. Kljub temu se je na podelitvi zbral in o svojem nasprotniku govoril z izbranimi besedami. "Težko bom govoril, ampak dal bom vse od sebe. Čestitke Novaku. Neverjetno je igrati proti tebi in biti s tabo na isti ravni. Kakšen dvoboj je bil to, ampak učim se od šampiona kot si ti" je povedal Alcaraz, ki so ga pozneje spet izdale solze, potem ko se je na tribunah zahvalil tudi svojemu bratu.

"Tudi moj brat je tu. Lepo te je imeti ob sebi in ko me spodbujaš vsak dan. Zaradi tebe sam vsak dan boljši človek. Hvala, ker si bil ob meni," je še dejal Alcaraz, ki obljublja, da se prihodnje leto vrača še močnejši.

