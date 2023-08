Nor dvoboj: Đoković je na koncu strgal majico

Teniški igralec Novak Đoković je po dramatičnem dvoboju v finalu turnirja serije masters v Cincinnatiju premagal Carlosa Alcaraza s 5:7, 7:6 (7), 7:6 (4) in tako osvojil svojo 39. lovoriko na turnirjih serije masters. Srb je priznal, da je bil to zanj eden najtežjih dvobojev v karieri.

Novak Đoković je po dolgem času ob zmagi strgal majico. To samo kaže, koliko mu je pomenila ta zmaga.

Ljubitelji tenisa so lahko v noči na ponedeljek videli pravo teniško poslastico, ki je trajala skoraj štiri ure, natančneje tri ure in 50 minut. Đoković se je Alcarazu oddolžil za poraz v Wimbledonu in skupni medsebojni izid v zmagah izenačil na 2:2.

"Noro, če sem iskren. Ne vem, kaj naj še rečem. Težko je to opisati. Zagotovo je bil to eden najtežjih dvobojev, ki sem jih odigral v življenju. To je neverjetno. Od začetka do konca sva imela oba veliko vzponov in padcev, neverjetnih točk, slabih točk … Na splošno je bila to ena najtežjih in najbolj razburljivih tekem. Nikoli nisem dvomil, da lahko igram najboljši tenis, ko je to najbolj potrebno, in zaradi tega sem zelo vesel," je po dvoboju dejal drugi igralec sveta.

Za srbskega teniškega zvezdnika je to že 39. zmaga na turnirjih serije masters in skupno 95. turnirska lovorika. Zagotovo je ta zmaga zanj lepa popotnica za prihajajoče OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam, na katerem bo imel možnost, da se vrne na vrh lestvice ATP.

Videti je bilo že, da bo predal dvoboj

V dvoboju smo lahko videli polno preobratov, glavna akterja pa sta pokazala vse teniško znanje, ki ga premoreta. Dvoboj je bil tudi zelo naporen, saj je Đoković med njim prosil za zdravniško pomoč, ker se ni najbolje počutil. Na trenutke se je zdelo, da je Beograjčan že na kolenih, a je po izgubljenem prvem nizu naslednja dva dobil po podaljšani igri.

V prvem nizu smo videli veliko preobratov, a dosti drugačna nista bila niti drugi in tretji niz, saj je bilo v dvoboju nešteto priložnosti za brejk. Odločale so bogate izkušnje 36-letnega Đokovića, ki se je na koncu zasluženo veselil velike zmage.

Vsaka točka je šla na nož. Foto: Guliverimage