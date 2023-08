Poslovil se bo

Isner, ki je pred 13 leti v Wimbledonu premagal Francoza Nicolasa Mahuta s 6:4, 3:6, 6:7 (9), 7:6 (3), 70:68 v 11-urnem epskem dvoboju, ki je trajal tri dni, je potrdil svojo upokojitev na družbenih medijih.

"Po 17 in še nekaj letih na turnirjih ATP je prišel čas, da se poslovim od profesionalnega tenisa," je Isner zapisal na platformi X, prej znani kot Twitter. "US Open bo moj zadnji dogodek."

"Ta prehod ne bo lahek, vendar se veselim vsake sekunde s svojo čudovito družino," je dejal Isner, ki ima z ženo Maddie štiri majhne otroke.

Osemintridesetletni Isner je bil v letih 2011 in 2018 četrtfinalist OP ZDA na igriščih Flushing Meadows.

Je vodilni v številu asov na turneji ATP vseh časov s 14.411 začetnimi udarci na OP ZDA, ki se bo začel v ponedeljek.

Bil je najbolje uvrščeni Američan na lestvici ob koncu leta devet zaporednih let od 2012 do 2020 in je eno desetletje od 2010 do 2019 končal med 20 najboljših na svetovni lestvici.

Isner je osvojil 16 naslovov na turnirjih pod okriljem ATP med posamezniki in osem naslovov v dvojicah. Kot član ameriške reprezentance je bil redni udeleženec Davisovega pokala, v 18 nastopih na tem mednarodnem turnirju je dosegel 15 zmag posamično in dve zmagi v dvojicah.

Vse razen dveh njegovih zmag na turnirjih ATP med posamezniki je dosegel v Združenih državah Amerike, vključno z zmago leta 2018 nad Nemcem Alexandrom Zverevom, ko je osvojil naslov na turnirju serije masters v Miamiju.

Osvojil je šest naslovov v Atlanti in štiri v Newportu.

Toda nedvomno se je najbolj vtisnil v spomin z epskim obračunom z Mahutom v Wimbledonu.

Isner je med dvobojem dosegel rekordnih 113 asov, dvoboj pa se je končal z osupljivim petim nizom s 138 igrami.

"Te številke so se mi vtisnile v spomin," je leta po tem v intervjuju dejal Isner.

"To je košarkarski rezultat, 70:68. Vedno me spomni na to. Teh dveh številk ne bom pozabil, dokler bom živ. To je preprosto noro."

