Dekleta še vedno ne vedo, kje bodo igrale

Tematika razburja tudi igralke, ki so sicer zadržane, a si želijo, da se zadeve čim prej razjasnijo. "Vse skupaj je malce nesrečno in tudi moti nas, da še vedno ne vemo, kje ta turnir bo. Seveda pa igralke z vsem skupaj nimamo nič. Gre za posel in pogajanja WTA," je tik pred začetkom OP ZDA dejala vodilna igralka na svetovni lestvici, Poljakinja Iga Swiatek.

Finale najboljše osmerice igralk iz sezone se bo začel 30. oktobra. Lani je bil turnir v Fort Worthu v Teksasu. Zdaj se množijo novice, da naj bi bil prvič v Savdski Arabiji. Ta je deležna številnih kritik na zahodu, kjer poudarjajo, da strogo konzervativna islamska država s prirejanjem vrhunskih športnih dogodkov le krepi svoj ugled in preusmerja pozornost od siceršnjega kršenja človekovih pravic.

Foto: Reuters

Swiatek, pa tudi Američanka Coco Gauff in češka zmagovalka Wimbledona Marketa Vondroušova se do kraja prireditelja niso opredelile. Američanka Jessica Pegula pa pravi, da je to tudi priložnost za spremembe. "Če je denar v redu in če bo organizacija takšna, da to lahko sprejmemo in poskrbimo tudi za določene spremembe, je zame popolnoma v redu, da nastopim tam."

Tovrsten turnir pa podpira Tunizijka Ons Jabeur. "Sama bi bila kot arabska igralka vznemirjena, če bi lahko zaigrala tam. Tudi sama stremim k spremembam in tudi to je priložnost, da se ženskam ponudi več možnosti in priložnosti. Vem, da se tudi v Savdski Arabiji zadeve spreminjajo in razvijajo."

Savdska Arabija bo od 28. novembra do 2. decembra sicer gostila turnir Next Gen ATP Finals. Gre za turnir, na katerem imajo pravico nastopa najboljši mladi igralci sveta do 21. leta starosti.

