Konec za Tamaro Zidanšek, edino upanje je še Kaja Juvan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tamara Zidanšek ne bo nastopila na glavnem delu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V zadnjem kvalifikacijskem obračunu jo je po hudem boju premagala Rusinja Tatjana Prozorova, 229. igralka lestvice WTA, s 7:6 (11), 3:6, 7:6 (8).

Dvoboj je trajal skorja tri ure in pol. Bržkone pa bo Konjičanka razmišljala o izgubljeni priložnosti. V prvem nizu je imela Slovenka v 12. igri tri priložnosti za odvzem servisa in zmago, Rusinja pa je najprej izenačila in v podaljšani igri Tamari Zidanšek ubranila še pet zaključnih točk.

Drugi niz je bil enostranski, saj je Konjičanka povedla že s 5:1. V tretjem pa je imela Tamara Zidanšek vnovič zaključno žogico v 12. igri, v podaljšani pa se je sreča nasmehnila Prozorovi.

V prvih dveh krogih je bila najbolje uvrščena Slovenka na lestvici WTA, zaseda namreč 119. mesto, boljša od Rusinje Jekaterine Makarove in Slovakinje Rebecce Šramkove.

V kvalifikacijah danes odločilni dvoboj čaka še Kajo Juvan. Ta se bo pomerila z Japonko Himeno Sakatsume.

Alexandrova in Sorribes za krono v Clevelandu

Rusinja Jekaterina Aleksandrova, 22.igralka lestvice WTA, in kar 73 mest nižje uvrščena Španka Sara Sorribes sta finalistki ženskega teniškega turnirja WTA 250 v ameriškem Clevelandu.

Rusinja je v polfinalu s 7:5 in 6:2 premagala Kitajko Lin Zhu , Španka pa Nemko Tatjano Mario s 6:4 in 6:3.

Sorribes bo igrala za drugo turnirsko zmago v karieri, doslej je bila uspešna le leta 2021 v Guadalajari. Aleksandrova pa želi do petega naslova, letos je bila najboljša v Hertogenboschu.

Sebastian Baez Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Baez in Lechecka za zmago v Winston Salemu

Argentinec Sebastian Baez, 42. igralec lestvice ATP, in sedem mest višje uvrščeni Čeh Jiri Lechecka sta finalista teniškega turnirja ATP v ameriškem Winston Salemu.

Šestopostavljeni Baez je po hudem boju po treh urah in 20 minutah s 6:3, 6:7 (4) in 7:6 (2) ugnal prvopostavljenega Hrvata Borno Čorića. Brez dela pa je bil Lechecka, saj je Američan Sebastian Korda zaradi poškodbe polfinalni dvoboj predal.

Baez igra za četrto turnirsko zmago v karieri, Lechecka se je sploh prvič prebil do finala na turnirju serije ATP.

OP ZDA, kvalifikacije

Tatjana Prozorova (Rus) - Tamara Zidanšek 7:6 (11), 3:6, 7:6 (8)



Winston Salem, polfnale

Sebastian Baez (Arg/6) - Borna Čorić (Hrv/1) 6:3, 6:7 (4) 7:6 (2);

Jirí Lehecka (Češ/5) - Sebastian Korda (ZDA/3) b.b.



Cleveland, polfinale

Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Zhu Lin (Kit) 7:5, 6:2;

Sara Sorribes (Špa) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 6:3

Preberite še: