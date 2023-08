Kaja Juvan le še stopničko od glavnega turnirja

Kaja Juvan je napredovala v zadnji krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Po uspešnem prvem nastopu je v drugem krogu ugnala Japonko Haruko Kaji s 6:3, 4:6, 6:2 po dveh urah in 22 minutah.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka Kaja Juvan je v prvem krogu kvalifikacij ugnala na lestvici WTA višje uvrščeno Brazilko Lauro Pigossi (132.) s 7:6, 6:2. Tokrat je imela več dela proti 222. igralki sveta. Do odločilnega odvzema servisa je v prvem nizu prišla v drugi igri in prednost zadržala, v drugem pa je servis tekmici odvzela že v uvodni igri in vodila tudi s 4:2. Nato je povsem popustila in izgubila zadnje štiri igre drugega niza.

V tretjem je vnovič hitro povedla z 2:0, a je Kaji izenačila na 2:2. Nato pa je slovenska predstavnica le unovčila izkušnje proti šest let starejši tekmovalki, ki še nikoli ni nastopila v glavnem žrebu grand slama. Povedla je s 5:2, po uro in pol dolgi prekinitvi zaradi dežja pa je nato dokončala začeto ter napredovala v tretji krog kvalifikacij.

Za preboj v glavni del žreba na zadnjem grand slamu sezone se bo pomerila s še eno Japonko Himeno Sakatsume, ki na lestvici zaseda 195. mesto. Japonka je v drugem krogu kvalifikacij ugnala Avstralko Priscillo Hon s 6:3, 6:1.

Zadnji obračun kvalifikacij čaka tudi drugo slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek. Petindvajsetletna Konjičanka se bo ponoči pomerila proti Rusinji Tatjani Prozorovi (229.). V prvih dveh krogih je bila najbolje uvrščena Slovenka na lestvici WTA, zaseda namreč 119. mesto, boljša od Rusinje Jekaterine Makarove in Slovakinje Rebecce Šramkove.