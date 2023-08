Če bi mu prislonili pištolo na glavo

Novak Đoković je pred dnevi dejal, da si tudi v sanjah ne bi upal napovedati, s kom bi se lahko srečal v finalu zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Srb je dejal, da bi s tem izkazal nespoštovanje vsem morebitnim nasprotnikom na turnirju.

Carlos Alcaraz se ne obremenjuje z lansko zmago. Foto: Guliverimage

O čem razmišlja Alcaraz?

Ob začetku turnirja je povsem prizemljen tudi Carlos Alcaraz, ki brani lansko zmago turnirja v New Yorku. Ta je dejal, da se ne počuti prav nič drugače, čeprav je lani osvojil prestižno lovoriko. "Počutim se enako, kot bi prišel na običajen turnir. Osredotočen sem na dober trening in na čim boljšo pripravljenost. Poskušam ne razmišljati o tem, da sem branilec naslova in da sem lani zmagal. Osredotočen sem na to leto in na prvi krog."

Novak Đoković je nazadnje zmagal na OP ZDA leta 2018. Foto: Guliverimage

Povsem drugače razmišlja legendarni ameriški igralec Jimmy Connors. Dejal je, da ne morete zmagati turnirja v prvem tednu, ampak ga lahko samo izgubite. "Dan za dnem, dvoboj za dvobojem. Nimam rad teh besed, ampak na turnirjih za grand slam te besede držijo. Na koncu, če bi mi prislonili pištolo na glavo in rekli: 'Alcaraz in Đoković proti preostalim, koga bi vzel?' Jaz bi vzel njiju," je Connors povedal za podkast Advantage Connors.

"To bi bil neverjeten dvoboj"

V nadaljevanju se je zdelo, da vendarle nekaj več možnosti daje 23-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. "Težko mi je staviti proti Đokerju že zaradi njegovih izkušenj, njegovega srca in vsega, kar zmore. Po zmagi v Cincinnatiju vem, da je imel teden dni prosto, a to od tebe veliko zahteva. To sta dolga dva tedna. Upam, da se bosta spet srečala v finalu, to bi bil neverjeten dvoboj. Neverjeten za občinstvo in za ljubitelje tenisa," je še povedal danes 70-letni Connors.

Novak Đoković in Carlos Alcaraz na turnirju v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Đoković že prvi dan na igrišče

Novak Đoković bo igral že prvi dan turnirja, potem ko bo njegov nasprotnik v uvodnem krogu Alexandre Müller, trenutno 84. igralec sveta. Za Srba in Francoza bo to prvi medsebojni dvoboj, velik favorit pa je Đoković, ki lovi svojo že 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. Carlosa Alcaraza v prvem krogu čaka Nemec Dominik Köpfer.

