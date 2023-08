Švicarju v New Yorku uspelo nekaj, kar ni še nobenemu po letu 1992

Nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v tenisu Švicar Stan Wawrinka je v starosti 38 let v torek postal najstarejši moški, ki je dobil dvoboj na turnirju za veliki slam v New Yorku po Američanu Jimmyju Connorsu, ki je star 40 let zmagal v dvoboju leta 1992, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V New Yorku je do okroglega jubileja prišel tudi Škot Anddy Murray.

Švicarski veteran Stan Wawrinka je v New Yorku osvojil svojo prvo zmago po štirih letih, ko je v uvodnem krogu premagal Japonca Joshihita Nishioko s 7:6 (5), 6:2 in 6:4. "Mislim, da igram dobro. Ne skušam se primerjati s preteklostjo, ker nikoli ni dobra ideja primerjati nekaj let nazaj, kar sem počel," je dejal Wawrinka, ki je dvignil pokal zmagovalca US Opna leta 2016.

"Sem zadovoljen s svojo ravnjo. Vem, kje sem zdaj. Vem, da lahko premagam nekaj res dobrih igralcev. Lahko sem resnično konkurenčen. Dobro se premikam."

Švicar bo v nadaljevanju igral s 30. nosilcem Argentincem Tomasom Martinom Etcheverryjem, ki je v podaljšani igri petega niza premagal finskega kvalifikanta Otta Virtanena.

"To je del lepote športa"

Wawrinka je v Flushing Meadowsu šestkrat prišel najmanj do četrtfinala, vendar je bila njegova zmaga nad Nishioko njegova prva na tem turnirju, odkar je leta 2019 v osmini finala izgubil proti Rusu Danilu Medvedjevu. "Zadnjih nekaj mesecev je bilo skoraj vsak teden boljših z več zmagami, z večjo samozavestjo, s tem, kar počnem," je dejal. "Upam, da se bom lahko še naprej trudil in dosegel nekaj velikih rezultatov pred koncem leta."

Stan Wawrinka je pred sedmimi leti osvojil OP ZDA. Foto: Reuters

Wawrinka, nekdanji tretji igralec sveta, je lani po dolgotrajni bitki s poškodbami zabeležil padec na lestvici na 361. mesto. Februarja se je vrnil med 100 najboljših in prišel na OP ZDA kot 49. igralec sveta, približal se je zadnjemu dejanju svoje kariere, a še ni želel napovedati konca tekmovalne poti.

"Prav tako se želiš potruditi za maksimum, biti boljši igralec, najboljši, kolikor je mogoče. Seveda boš imel v karieri vzpone in padce, z nekaj pozitivnimi čustvi, ko zmagaš, z nekaj težkimi, ko izgubljaš ," je dejal Wawrinka.

"Obstaja veliko vrst čustev. Rekel bom, da je to del lepote športa. To je tudi eden od glavnih razlogov, da nadaljujem, da dobim ta čustva. Upam, da pozitivna. Da dobiš občutek, kot ga dobiš, ko stopiš na igrišče s toliko ljudmi, ko igraš na US Opnu, ko igraš na največjih turnirjih na svetu," je nadaljeval.

Murray vstopil v klub 200

Na turnirju igra še en veteran. Šestintridesetletni Andy Murray je z 200. zmago na turnirjih za grand slam dosegel drugi krog OP ZDA. Dvakratni prvak Wimbledona, zmagovalec OP ZDA leta 2012, je premagal Corentina Mouteta iz Francije s 6:2, 7:5, 6:3. Škotski veteran se bo v drugem krogu pomeril z 19. nosilcem Bolgarom Grigorjem Dimitrovom.

Andy Murray je premagal Corentina Mouteta. Foto: Reuters

Obračun prvega kroga je zaznamoval bizarni incident v zadnjem nizu, ko je Moutet zahteval pregled videa, potem ko je sodnica Louise Azemar Engzell Murrayju podelila točko za dvojni odboj.

Čeprav se je zdelo, da je ponovni posnetek, prikazan na zaslonih stadiona, pokazal, da je bila točka pravilno dodeljena, so uporabili sistem za video pregled, ki so ga letos prvič začeli uporabljati na OP ZDA.

"Posnetek smo gledali približno 10-krat. Očitno ni sodnica tista, ki se odloči. Ne vem, kako tehnologija deluje. Toda očitno ni šlo po načrtih v precej pomembnem trenutku tekme. Tako da, bilo bi dobro, če bi lahko to popravili," je dejal Murray, ki se je v zadnjih letih boril s številnimi težavami s poškodbami.