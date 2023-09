Alcaraz z nekaj muke naprej: Pripravila sva pravi šov

Na OP ZDA so na sporedu še preostali dvoboji tretjega kroga, v katerem izstopajo Američani. V osmino finala so se prebili štirje, spodletelo je le Michaelu Mmohu. V soboto je igral tudi prvi nosilec New Yorka Carlos Alcaraz in to več kot tri ure proti Danielu Evansu. Premagal ga je šele po štirih nizih s 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.

Zelo uspešni so letos v New Yorku ameriški tenisači, v petek so se prek tretjega kroga prebili Frances Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton in Taylor Fritz. Je pa v nedeljo spodletelo Michaeli Mmohi. Prvi nastop v osmini finala v karieri si je namreč priigral Britanec Jack Draper. Enaindvajsetletnik je bil po štirih nizih s 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 boljši od Mmoha.

Španec Carlos Alcaraz, ki brani lansko zmago na OP ZDA, je imel najtežje delo doslej. Nasproti mu je stal Britanec Daniel Evans, trenutno 28. igralec sveta. Dosedanja dva medsebojna dvoboja je dobil 20-letni Španec. In tudi tega, a šele po treh urah in 12 minutah. V tretjem nizu je namreč Evans zmagal s 6:4. V odločilnem četrtem pa je bil prvi nosilec vendarle suveren in ga je za napredovanje zmagal s 6:3.

Daniel Evans Foto: Reuters Tako Alcaraz kot Evans, sicer 26. nosilec, sta pokazala festival atraktivnih točk, ki so na noge dvignile navijače na največjem teniškem stadionu na svetu Arthur Ashe. Zmagovalec Wimbledona pa je bil ob atraktivnih zaključkih vseeno boljši v vseh elementih igre in napredoval med 16 najboljših.

"Daniel je zelo zahteven tekmec, a menim, da sem odigral dobro tekmo. Mislim, da sva pripravila pravi šov, ki je bil ljudem všeč. Prikazala sva veliko všečnih udarcev, raznovrstne igre. Vesel sem, da sem napredoval v četrti krog," je v prvem odzivu dejal med dvobojem vseskozi nasmejani 20-letnik iz Murcie.

"Sijajne točke izzovejo te nasmehe, tudi pri Danielu je bilo tako. Lepo je to videti na igrišču. Seveda igramo na zmago, a tudi zato, da ljudem narišemo nasmešek na obrazu. Super je igrati takšne točke in občutiti energijo občinstva. Na tem stadionu se zabavam, tu se počutim kot doma. Nasploh mi je New York všeč, od prvega dne me navdaja s posebno energijo in rad bi v tem slogu nadaljeval."