Keysova po preobratu naprej, težje delo za Pegulo

Teniške igralke bodo v soboto igrale preostale dvoboje tretjega kroga. Teniška poslastica se obeta med Jelino Svitolino in Jessico Pegulo.

Američanke so v tretjem krogu za zdaj manj uspešne kot njihovi kolegi Američani (pet jih je prišlo v osmino finala). V petek so izpadle Taylor Townsend, Bernarda Pera in Jennifer Brady, zmagala pa je Coco Gauff. V soboto je bila vendarle uspešna tudi Madison Keys, ki je po preobratu v treh nizih izločila Ljudmilo Samsonovo. Naslednja je na igrišču njihova najboljša Jessica Pegula, ki pa ima najtežje delo.

Pegula se je v zadnjih letih prebila med najboljših pet igralk na svetu, to kažejo tudi njeni zadnji rezultati. Nazadnje je zmagala močan turnir v Montrealu, dobre igre pa kaže tudi na letošnjem OP ZDA, potem ko ni oddala še nobenega niza. V tretjem krogu je njena nasprotnica Ukrajinka Jelina Svitolina, ki se je uspešno vrnila po rojstvu otroka. Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je na strani Američanke (3:1).

Arina Sabalenka Foto: Reuters Brez težav je v osmino finala napredovala Belorusinja Arina Sabalenka. Druga nosilka je poleg Novaka Đokovića in Ige Swiatek edina, ki bo to sezono na vsakem od grand slamov igrala v drugem tednu oz. najmanj v osmini finala. Zmagovalka OP Avstralije se je na igrišču potila zgolj eno uro in minuto, Francozinjo Claro Burel pa ugnala s 6:1, 6:1.

Petindvajsetletnica iz Minska kot ključ do preobrata pri psihološki pripravi izpostavlja predvsem odmik od perfekcionizma. "Včasih sem se prepričevala, da moram v poznejšem delu turnirjev igrati najboljši tenis, da moram biti na 100 odstotkih. Ko sem prvič zmagala na turnirju za grand slam, sem uvidela, da lahko imaš nihanja. Pomembno je, da se pobereš, prilagodiš na to, kar v tistem trenutku lahko nadzoruješ," je dejala letos sijajna Belorusinja.