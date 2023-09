Alcaraz brez težav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Branilec naslova turnirja za grand slam je bil v osmini finala danes boljši od Italijana Mattea Arnaldija s 6:3, 6:3 in 6:4, v naslednjem krogu pa ga čaka zmagovalec nemško-italijanskega obračuna Alexander Zverev - Jannik Sinner.

Lanski prvak v Flushing Meadowsu in letošnji zmagovalec Wimbledona je za zmago nad tekmecem iz Apeninskega polotoka potreboval uro in 57 minut. Dvajsetletni Španec je pred tem izločil Nemca Dominika Koepferja, Južnoafričana Lloyda Harrisa in Britanca Dana Evansa.

Kot zadnja bosta na osrednje igrišče stopila Aleksander Zverev in Jannik Sinner. Obeta se zanimiv in izenačen dvoboj. Izid v medsebojnih zmagah je 3:1 za Zvereva, ki je leta 2020 že igral v finalu OP ZDA.

OP ZDA, ATP, osmina finala: Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:3, 6:3 in 6:4 Alexander Zverev (Nem, 12) - Jannik Sinner (Ita, 6)

Jack Draper (Vbr) - Andrej Rubljev (Rus, 8)

Daniil Medvedev (Rus, 3) - Alex de Minaur (Avs, 13)

Preberite še: