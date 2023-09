Madison Keys v ameriškem obračunu izločila tretjo nosilko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška teniška igralka Madison Keys je v osmini finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izločila tretjo nosilko. Od rojakinje Jessica Pegula je bila boljša s 6:1 in 6:3, v četrtfinalu pa jo čaka Čehinja Marketa Vondroušova, ki je danes ugnala Američanko Peyton Stearns s 6:7 (3), 6:3 in 6:2.