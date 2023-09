Kdo Đokovića vrti okrog prsta?

Novak Đoković je v preteklosti večkrat povedal, da mu je družina zelo pomembna. In vse pogosteje se dogaja, da Beograjčan s seboj na turnirje pripelje vso družino. Sploh zdaj, ko sta otroka (Stefan in Tara, op. p.) nekoliko večja. Ravno te dni je njegova hčerka Tara praznovala šesti rojstni dan in v New Yorku so ji pripravili rojstnodnevno zabavo.

Tara Đoković, hčerka Novaka Đokovića Foto: Guliverimage

Pri hčerki se stopi, s sinom je odnos malce drugačen

Drugega igralca sveta so vprašali, ali ima kot oče poseben odnos s svojo hčerko. "Oba imam rad na poseben način. To je neizmerna in brezpogojna ljubezen, ki se je ne da z ničemer primerjati. Bolj občutljiv sem pri Tari. Stopim se, ko me objame, reče ali naredi nekaj. Ona je moja mala manipulatorka, vrti me okrog malega prsta," je z nasmehom na obrazu razlagal trenutno drugi igralec sveta, ki pa ima s sinom malo drugačen odnos.

Popravljeno: "S Stefanom je drugače. Čutim, da je moja očetovska vloga, da ga pripravim na življenje, da bo odgovoren človek in da bo skrbel zase in za bodočo družino. Moški odnos je drugačen."

S svojo ekipo včasih komunicira burno. Foto: Reuters

Zelo zanimiv je tudi odnos z njegovo ekipo, kjer ima vlogo glavnega trenerja legendarni Hrvat Goran Ivanišević. Srb po nepotrebnih napakah pogosto vpije. "Zmeraj sem osredotočen na svojo ekipo in oni na mene. V nekaterih vročih trenutkih si rečemo kakšno smešno besedo, ko pa sem na drugi strani, bližje njim, poskušam z njimi komunicirati. To mi pomaga, sploh pri servisu. Takrat sprašujem za nasvete in jih tudi dobim."

Novak Đoković je pripravljen na naslednjega nasprotnika. Foto: Guliverimage

Pripravljen je na nov izziv

V četrtfinalu ga čaka Američan Taylor Fritz, s katerim sta igrala že sedem medsebojnih dvobojev in prav vse je dobil 36-letni Beograjčan. Nole se zaveda, da bo občinstvo na strani nasprotnika.

"Bilo bi presenečenje, če ne bi bilo tako. Za ZDA je dobro, da ima tri igralce v četrtfinalu. ZDA ima nekatere najboljše igralce vseh časov. Sampras, Agassi, Connors … Oni so postavili visoke standarde, tako da je zanje pomembna samo zmaga. Pripravljen bom za ta dvoboj. Analiziral bom predhodne dvoboje, posebej tistega v Cincinnatiju. Zagotovo bo motiviran v takšnem vzdušju," je še povedal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

