Američani so že prepričani, da bodo po šestih letih znova dobili domačo zmagovalko OP ZDA. Coco Gauff je s svojo najboljšo igro na turnirju v četrtfinalu s 6:0 in 6:2 premagala Jeleno Ostapenko. To je sploh prvi polfinale 19-letnice v New Yorku. Zelo prepričljiva je bila tudi druga polfinalstka Čehinja Karolina Muchova. V drugem četrtfinalnem dvoboju dneva je Romunki Sorani Cirstei prepustila le tri igre (6:0 in 6:3).