Belorusinji so popustili živci: Vsi so odpuščeni #video

Na teniškem OP ZDA se je Arina Sabalenka, beloruska teniška igralka, v polfinalu pokazala v povsem drugačni luči, kot smo je vajeni. Bruhala je jezo na svojo ekipo in po koncu dejala, da so vsi odpuščeni. Pa jih je res odpustila?

Arina Sabalenka se je po napetem polfinalnem dvoboju vendarle uvrstila v finale OP ZDA, enega najprestižnejših teniških turnirjev. A na začetku je Belorusinji, ki je igrala proti Američanki Madison Key, kazalo zelo slabo, saj je prvi niz izgubila brez dobljene igre (0:6), na koncu pa dvoboj dobila z izidom 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5).

"Vsega so krivi oni"

Sabalenka velja za precej umirjeno igralko, ki čustva zadržuje v sebi. A tokrat je bilo drugače. Svoji ekipi je namenila nekaj precej ostrih besed in jim celo poskušala vreči lopar. Po dvoboju so jo vprašali, kaj se je dogajalo z njo med dvobojem in kako so ji člani ekipe pomagali. Pošalila je, da nihče ni več del njene ekipe.

"Odpuščeni so. Niso več člani moje ekipe. Vsega so krivi oni," je uvodoma dejala na igrišču, nato pa z nekaj več resnosti nadaljevala.

"Ne, seveda ne. Veliko smo se pogovarjali po bolečih polfinalnih dvobojih in pogovarjali smo se, da moram pokazati svoja čustva, sicer se bom požrla od znotraj. Zato sem vpila, kričala na njih in preklinjala. Še vedno jih imam rada. To sem naredila za svoje dobro."

Foto: Guliverimage

Letos stopničko višje

Prvi niz Američanke je bil zares "ubijalski", saj je za uvodni niz potrebovala le pol ure. Sabalenka enostavno ni vedela, kaj naj naredi, saj jo je zmlela v prvem dvoboju. "Nobenega nadzora nisem imela nad dvobojem. Rekla sem si: 'Dobro, ali se bo tako končalo?'"

Vztrajala je, dala vse od sebe in na koncu dvoboj vseeno spreobrnila v svoj prid. "Na mojo srečo, nekako čarobno, mi je uspelo obrniti dvoboj," je še povedala Sabalenka, ki je pretekli dve leti izpadla v polfinalu. Letos ji je uspelo iti stopničko višje. V velikem finalu jo čaka Coco Gauff.

