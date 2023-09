Gauff: Nisem jezna na protestnike #video

Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff je pokazala razumevanje za protestnike, ki so danes za 50 minut prekinili njen polfinalni dvoboj s Čehinjo Karolino Muchova in opozorili na klimatske spremembe in težave z okoljem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Climate protest delays the US Open. People are upset and would like to return to the match and the $35 cocktails asap.

pic.twitter.com/Jz0hi7AH7W — Davram (@davramdavram) September 8, 2023

Protestniki so dvoboj v katerem je slavila Gauff, motili z vzkliki, eden med njimi pa se je prilepil na tribuno.

"Trenutki kot so ti, so tisti, ki bodo zaznamovali zgodovino. Raje bi videla, če se to ne bi zgodilo med mojim nastopom, nikakor pa na protestnike nisem jezna," je po tekmi povedala 19-letna Američanka. "Vse skupaj me ni preveč zmotilo. Skušala sem se prilagoditi, kot to storim ob vsakem malo daljšem dežju," je dodala igralka in med premorom vadila nekaj udarcev.

"Tudi sama vedno govorim o tem, da promoviraš stvari, ki jih čutiš. Protest je bil mirne narave in zaradi tega ne smem biti jezna," je še dejala.

"Verjamem v klimatske spremembe. Verjamem tudi, da stvari lahko spremenimo na bolje." Foto: Guliverimage

Eden od protestnikov se je z bosimi nogami prilepil na tla

Do dogodka na stadionu Arthur Ashe je prišlo pri vodstvu Američanke s 6:4 in 1:0 v drugem nizu. Slike so razkrile, da so protestniki nosili majice z napisi End Fossil Fuels (Ustavite fosilna goriva) in znake skupine Extinction Rebellion.

Po podatkih organizatorjev so s tribun najprej odpeljali tri ljudi, eden od protestnikov pa se je z bosimi nogami prilepil na tla. Zdravniško osebje je potrebovalo kar nekaj časa, preden ga je odlepilo in ga je policija odpeljala.

"Verjamem v klimatske spremembe. Verjamem tudi, da stvari lahko spremenimo na bolje," je še menila mlada igralka. Ta je vnaprej verjela v podobno akcijo, saj so se protestniki za to odločili tudi na odmevnih turnirjih v Wimbledonu in Parizu. "Stavim, da bomo v finalu videli nov protest."

"Je, kar je. Seveda se je ritem malo spremenil, a kaj lahko naredimo? Takšni smo ljudje," pa je dodala poražena Čehinja.

