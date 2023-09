Đoković kopiral mladega Američana: "Ukradel sem mu!"

Novak Đoković je Benu Sheltonu odložil telefon! Srbova zmaga v polfinalu OP ZDA je še nekaj več pozornosti vzela zaradi njegove geste po odločilni točki. Gesta, ko z dlanjo in prsti nakaže, da telefonira in nato odloži, je namreč Američanov način proslavljanja zmag. Oba sta se temu na novinarski konferenci nato smejala.

Novak Đoković lahko pri 36 letih v New Yorku osvoji svoj že 24. grand slam. Da je tega zmožen pri zavidljivi starosti, je še toliko bolj vesel. In zato se vsake zmage veseli, kot bi bila njegova prva. "Morda danes to cenim še bolj kot pred desetimi leti, ko sem si mislil, da je pred mano še dolga kariera. Zdaj pa ne vem, kolikokrat bom še imel priložnost, da osvojim grand slam." In zato je po zmagi v polfinalu OP ZDA "ukradel" način proslavljanja, ki ga ima Ben Shelton. "Všeč mi je, kako proslavlja zmage. Mislim, da je zelo izvirno. In sem ga prekopiral. Ukradel sem mu proslavljanje!" je Srb dejal v smehu.

us when they call about our car’s extended warranty.

pic.twitter.com/M39UlKWfxu — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Ben Shelton Foto: Reuters Kar 16 let mlajši Američan, ki je izgubil v treh nizih, ni bil prav nič jezen, pravzaprav polaskan. "Če zmagaš dvoboj, lahko storiš, kar želiš. Ko sem odraščal, sem se naučil, da je posnemanje najlepši način, da pokažem, da nekoga ceniš. Samo to lahko rečem." Za Sheltona je bil to prvi polfinale na turnirjih za grand slam. Se pa geste s telefonom Shelton ni spomnil sam, ampak je idejo vzel od trikratnega svetovnega prvaka na 110 metrov z ovirami Granta Hollowaya. "Na ta način pokažeš, da si povsem pri stvari," je že pred dnevi na to temo dejal mladenič, ki je na poti do polfinala izločil dva rojaka Tommyja Paula in Francesa Tiafoa.

Ben Shelton could only smile when asked about Novak Djokovic's celebration. pic.twitter.com/L5fkhm1TEM — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Đoković se bo v nedeljo ob 22.00 v velikem finalu zadnjega letošnjega grand slama pomeril z Daniilom Medvedjevim, ki je izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza.