Za Tamaro Zidanšek je igranje doma nekaj posebnega. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Največ se na turnirju pričakuje od Tamare Zidanšek in Kaje Juvan. Zidanškova je po izpadu v kvalifikacijah na OP ZDA odšla nazaj v Evropo, ta teden pa nastopa na turnirju WTA v Bariju. “Igranje doma je vedno nekaj posebnega. Domače občinstvo, domača podpora, znano okolje. Mislim, da bo zelo zabavno na turnirju. Slovenke bomo dale vse od sebe,” je pred turnirjem optimistična Zidanškova. Na prvem turnirju v Portorožu leta 2021 je Zidanškova prišla do četrfinala (poraz proti Kaji Juvan), lani pa je izgubila v drugem kolu.

Kaja Juvan Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Uživam v igranju v moje rojstnem mestu"

Zelo dobre volje se je v Slovenijo vrnila Kaja Juvan, ki je na OP ZDA prišla vse do tretjega kola. V zadnjem delu sezone jo čaka še nekaj priložnosti za dokazovanje, poleg turnirja v Ljubljani tudi nastop za slovensko reprezentanco na zaključnem turnirju pokala BJK. Juvanova bo v petek ob 12. uri preizkusila igrišče v areni Mime Jaušovec. “Ljubljano imam zelo rada. Uživam v igranju v moje rojstnem mestu. Mislim, da bo nekaj posebnega, da bom lahko igrala v Ljubljani, pred domačimi gledalci. Vzdušje bo izjemno, tudi samo prizorišče pa bo nekaj posebnega, na prav posebni lokaciji, Veseli me, da imamo takšen turnir v Sloveniji, saj je to velik korak za naš tenis,” je dejala Juvanova, ki je lani v Portorožu izpadla v drugem kolu, predlani pa je prišla do polfinala.

V glavnem delu turnirja bodo torej nastopile Tamara Zidanšek (118. WTA), Kaja Juvan (145. WTA), Veronika Erjavec (182. WTA), Dalila Jakupović (254. WTA), Nina Potočnik (354. WTA) in Ela Nala Milić (61. ITF juniors). Potočnikova in Milićeva sta dobili povabilo organizatorja, kar velja v kvalifikacijah tudi za Živo Falkner (411. WTA) in Pio Lovrič (508. WTA).

Sara Sorribes Tormo Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po nekaterih odpovedih je trenutno na lestvici WTA najvišje uvrščena Španka Sara Sorribes Tormo. 26-letna igralka je trenutno 55. igralka na svetu, na OP ZDA pa je izpadla v drugem kolu. Tik pred zadnjim turnirjem za grand slam je zmagala na turnirju WTA 250 v Clevelandu, kar je bila njena druga turnirska zmaga.

Na drugi lokaciji v Tivoliju se bodo dvoboji prav tako začenjali ob 10.30. Na igriščih TC Tivoli bodo dekleta igrala od ponedeljka do petka, zaključek od četrtfinala posameznic naprej pa bo v celoti na Trgu republike.

